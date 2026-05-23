ebolajárványvíruskongó
Nagyvilág

Erősödik az ebola? Kongóban „nagyon magasra” emelték a kockázati szintet

AFP
A gomai hatóságok fokozták az óvintézkedéseket az ebolajárvány kitörése ellen a Kongói Demokratikus Köztársaságban; 2026. május 21.
24.hu
2026. 05. 23. 11:37
AFP
A gomai hatóságok fokozták az óvintézkedéseket az ebolajárvány kitörése ellen a Kongói Demokratikus Köztársaságban; 2026. május 21.
Megszólalt a WHO vezetője.

Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO „magasról” „nagyon magasra” emelte az ebolajárvány közegészségügyi kockázati szintjét a Kongói Demokratikus Köztársaságban; mostanáig 82 esetet igazoltak az országban és hét megerősített halálesetet tartanak nyilván.

Erről a Euronews számol be a WHO vezetőjére, Tedrosz Adhanom Gebrejeszuszra hivatkozva.

A főigazgató kijelentette: a Kongói Demokratikus Köztársaságban zajló járvány ennél jóval kiterjedtebb, körülbelül 750 gyanús esetről és 177 feltételezett halálesetről érkezett jelentés.

A főigazgató azt állítja, hogy a betegség globális kockázati szintje továbbra is alacsony.

A megbetegedéseket a Bundibugyo-vírus okozza, mely ellen jelenleg nincs bizonyítottan hatásos vakcina.

A fertőzést a szomszédos Ugandában is kimutatták.

Az ebolát először 1976-ban azonosították, a betegségek akár kilencven százaléka halállal végződhet.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szerte Szerbiában leállt a vasút
Felrobbant egy szénbánya Kínában, több mint nyolcvanan meghaltak
Űrcég 26 ezer literes, szivárgó tartálya fenyeget robbanással Kaliforniában
Lemondott Trump hírszerzési igazgatója
Megtöri a csendet Novák Katalin kabinetfőnöke: Balog Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik