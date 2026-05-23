Erősödik az ebola? Kongóban „nagyon magasra” emelték a kockázati szintet

Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO „magasról” „nagyon magasra” emelte az ebolajárvány közegészségügyi kockázati szintjét a Kongói Demokratikus Köztársaságban; mostanáig 82 esetet igazoltak az országban és hét megerősített halálesetet tartanak nyilván.

Erről a Euronews számol be a WHO vezetőjére, Tedrosz Adhanom Gebrejeszuszra hivatkozva.

A főigazgató kijelentette: a Kongói Demokratikus Köztársaságban zajló járvány ennél jóval kiterjedtebb, körülbelül 750 gyanús esetről és 177 feltételezett halálesetről érkezett jelentés.

A főigazgató azt állítja, hogy a betegség globális kockázati szintje továbbra is alacsony.

A megbetegedéseket a Bundibugyo-vírus okozza, mely ellen jelenleg nincs bizonyítottan hatásos vakcina.

A fertőzést a szomszédos Ugandában is kimutatták.

Az ebolát először 1976-ban azonosították, a betegségek akár kilencven százaléka halállal végződhet.