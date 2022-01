Központosították a kamarai hozzájárulás beszedését: Tiborcz István bankjába kell utalni a pénzt

Parragh: idén is kaphatnak haladékot a vállalkozások a kamarai hozzájárulás megfizetéséhez

Az idei évtől megváltozik a kötelező kamarai hozzájárulás beszedése. Már nem a területi kamarákhoz kell a vállalkozóknak befizetniük az 5000 forintot, legkésőbb március 31-ig, hanem központilag a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához (MKIK), egy a Gránit Banknál vezetett számlára. Mint a Klubrádió először lehozta, az a Gránit Bank gyűjtheti be tehát a kamarai hozzájárulásokat, amelynek többségi tulajdonosa Tiborcz István, a miniszterelnök veje lett nemrégiben. A kamarai hozzájárulás összege durván 3 milliárd forintot tehet ki egyébként, mintegy 600 ezer vállalkozóval számolva.

Megnéztük, a területi kamarák bankszámlaszámlalistáját, és összevetettük az MNB listájával, amiből az derült ki, hogy a 23 szervezet közül egyik sem vezeti a számláját a Gránit Banknál. Vagyis eddig a kamarai hozzájárulásból semennyi nem folyt be a Gránit Bankhoz, de most, hogy a Parragh László vezette MKIK-hoz kell érkezniük a befizetéseknek, az 5000 forintok mind a Tiborcz István többségi tulajdonában lévő pénzintézetnél fognak landolni.

A törvényjavaslatot, amivel központosítani kívánta a kormány a kamarai hozzájárulás beszedését, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes tavaly márciusban nyújtotta be. Az eredeti indoklás szerint erre a források hatékonyabb felhasználása érdekében van szükség, hiszen amennyiben a kamarai hozzájárulások egységesen a Magyar Kereskedelemi és Iparkamarához folynak be, mód nyílik azon régiók fejlesztésére, forráshoz juttatására is, melyek jelenleg forráshiányosak.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara márciusi felmérése szerint a válaszadók 84 százaléka nem értett egyet azzal, hogy módosítsák a gazdasági kamarákról szóló törvényt úgy, hogy az 5000 forintos kamarai hozzájárulás beszedése és újraosztása a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hatáskörébe kerüljön.

A gazdálkodó szervezetek akkor úgy nyilatkoztak: fontosnak tartják, hogy az általuk befizetett kamarai hozzájárulási díjat helyben, a területi kamaráknál használják fel és azt ne a Parragh László vezette MKIK ossza el. Úgy látszik, ez a kérés meghallgattatott, abban ugyanis nincs változás, hogy a beszedett kamarai hozzájárulások 90 százaléka továbbra is a területi kamarákat illeti meg, úgy, ahogyan eddig is. Csak eddig a területi kamarák utalták át a díj 10 százalékát a központnak, most a 90 százalékot utalja a központ.

A vállalkozásoknak azt érdemes még tudniuk, hogy akiknek a korábbi évekről tartozásuk van, azokat az 5000 forintokat továbbra is a területileg illetékes kamarákhoz kell utalniuk. Csak a 2022-től esedékes kamarai hozzájárulásokat kell az MKIK Gránit Banknál vezetett számlájára küldeni.