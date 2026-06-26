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Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2026. 06. 26. 07:01
GETTY IMAGES

2026. június 26., péntek

Friss hírek

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Pályakarbantartást végeznek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon július 18-ig

BKK

  • 71-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót a Szent Imre tér felé.

Mai időjárás:

  • Nagyrészt felhőtlen, napos idő várható.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
  • Késő estére 23 és 28 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

Névnap:

  • János
  • Pál

Deviza középárfolyam:

  • EUR 354,51
  • USD 311,85
  • CHF 384,57
  • GBP 411,36

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