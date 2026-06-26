Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. június 26., péntek
Friss hírek
- A 444 birtokába került egy ügyészségi dokumentum, amely szerint Orbán Viktornak büntetőjogi felelőssége lehet az aranykonvoj-ügyben.
- Magyar Péter: Azonnali választ várunk az ügyészségtől, hogy meghallgatták-e gyanúsítottként Orbán Viktort és Hajdu Jánost.
- Közepesre csökkentették az ország a terrorfenyegetettségi szintjét. A belügyminiszter szerint nem indokolt a szigorú biztonsági intézkedések fenntartása.
- Donald Trump: a Hormuzi-szoros továbbra is nyitva áll.
- Új DPK-kezdeményezés: Orbán-szignós Nemzeti Hitvallás otthoni használatra.
- „235 sérült életjel nélkül érkezett vagy beérkezés közben elhunyt” –tovább emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma.
- „Olyan volt a föld, mint a tenger hullámzása” – megszólalt a venezuelai földrengés egyik magyar túlélője.
- Két nyugdíjast is meggyilkolt egy nő, egyiküket elásta a hűtő alá, a másikat egy takaróba csavarta és betette a kamrába.
- „Egyszerűen éhesebbek voltak, mint mi” – több játékosa is ellentmondott az újságíróknak kifakadó német kapitánynak.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Pályakarbantartást végeznek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon július 18-ig
BKK
- A 71-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót a Szent Imre tér felé.
Mai időjárás:
- Nagyrészt felhőtlen, napos idő várható.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
- Késő estére 23 és 28 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
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