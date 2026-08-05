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Élet-Stílus

„Csodálatos, hogy már nem vagyok tiltólistán” – Lábas Viki a közmédiában tett látogatásról mesélt

Mohos Márton / 24.hu
admin Varga Zsuzsa
2026. 08. 05. 13:35
Mohos Márton / 24.hu

„Csodálatos, hogy már nem vagyok tiltólistán. Képzeld el, hogy hat-nyolc év után már nem vagyok” – mondta az Indexnek adott interjúban Lábas Viki énekesnő, a tavaly feloszlott Margaret Island egykori frontembere.

Elmondása szerint nemrég újra bemehetett a Petőfi rádióba, ahonnan az utóbbi években sorra kiszorultak a kormánykritikus előadók:

Bementem a közmédiába. Marha nehéz bejutni, elvesztettem a személyim, csak az útlevelem volt nálam, de elfogadták. Az első kérdésem az volt, hogyhogy ide beengedtek. Az engem kísérő asszisztens csak annyit mondott, hogy lekerültem a tiltólistáról

– fogalmazott. A közmédiában alkalmazott tiltólistáról sok szó esett a kormányváltás óta, Nagy Ervin például konkrétan arra szentelte az első parlamenti felszólalását, hogy felsorolja azokat az előadókat, akik szerinte rajta voltak ezen a listán.

Lábas Viki arról is beszélt, hogy nagyon örül az országban zajló változásnak, de reméli, nem esünk át a ló túloldalára. Polgárháborús helyzet helyett a kölcsönös tiszteletet tartja üdvösnek. Szeretné, ha a politikai változásokból a zenészek, a táncosok és más előadóművészek is profitálhatnának valamilyen módon. De ehhez persze a szakma összefogása, komolyan vehető érdekképviselet kell. Úgy látja, hogy a támogatási rendszert is át kéne alakítani, nyugati mintára, mert ott a különböző programok révén sokkal jobban megbecsülik az alkotó embereket. Helyi értékén kezelik a művészeket, tudják, hogy egy előadás létrehozása, egy album készítése, egy könyv megírása mögött milyen irgalmatlan munka áll. Nem csak köldöknézegetés.

„Nyilván bizakodó vagyok, de annyi minden mást is helyre kell tenni” – mondta.

Elsődleges, hogy legyen végre normális oktatás, a kórházakban legyenek nővérek. Aztán jöhet a kultúra. És persze az is fontos, hogy mindenki tudjon a fizetéséből koncertjegyet venni, ha akar. Ez ma Magyarországon nem evidens.

Az énekesnő egyébként a választások előtt adott be pályázatot az NKA-hoz, de elmondása szerint egy fillért sem kapott.

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„Nagyon vicces, hogy most megjelent ez a kijelentés, és utána április 15-én mégis Muri Enikő lett a nap előadója” – nyilatkozta lapunknak Péterfy Bori, amikor a Petőfi Rádió belengetett „nyitásáról” kérdeztük. A 24.hu felkereste a rádió volt zenei szerkesztőjét, Borcsik Attilát, valamint megkértük Péterfy Borit és Vitáris Ivánt, hogy saját szemszögükből értékeljék a rádió működését a 2007-es arculatváltástól kezdve.
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