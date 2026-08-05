Jövő héten újra összeül az Országgyűlés

Rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte jövő hét hétfőre és keddre Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormány az augusztus 10-11-i plenáris ülésen tíz előterjesztést javasol napirendre venni.

Noha tervezték, ezen a héten mégsem tartott plenáris ülést az Országgyűlés. Ruff Bálint pénteken visszavonta az indítványát, Magyar Péter miniszterelnök peddig azt írta, hogy a harmadfokú hőségriasztás, az elhúzódó aszály és az ebből fakadó energiaválság miatt a Tisza-frakció a parlamenti munka elhalasztását kérte. A miniszterelnök szerint ezzel az Országgyűlés is példát mutatott az energiatakarékosságban.

A tavaszi ülésszak június 15-én ért véget, a kormány azonban azt ígérte, hogy a parlament egész nyáron dolgozni fog. Az elmaradt augusztus eleji ülésig minden hétre kezdeményeztek rendkívüli ülést.

Gyógyszeráfa, szifilisz és tanársztrájk

A napirend egyik legfontosabb pontja a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése lehet. A javaslat szeptember 1-jétől a jelenlegi 5 százalék helyett nulla százalékos áfakulcsot alkalmazna az orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerekre, valamint egyes gyógyászati célú izotópokra és az orvosi oxigénre. A változás a vény nélkül kapható készítményekre nem terjedne ki. A 24.hu-nak nyilatkozó szakértők korábban arra jutottak, hogy az intézkedés inkább jelképes lehet, mert a receptre kiváltott gyógyszerek jelentős része támogatott.

Újra napirendre kerülne az egészségügyi adatkezelés módosítása is. A javaslat a várandósgondozásban részt vevő orvosok és szülésznők számára akkor is hozzáférhetővé tenné a szifiliszvizsgálatok eredményeit az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben, ha a beteg korábban korlátozta egészségügyi adatainak megismerését. A kormány indoklása szerint erre azért van szükség, mert 2024-ben háromszorosára nőtt a veleszületett szifiliszes esetek száma Magyarországon.

A köznevelési törvény módosítása visszaadná az intézményvezetők munkáltatói jogköreinek egy részét, a tantestületek pedig véleményezhetnék az igazgatói pályázatokat. A tervezet megszüntetné a pedagógusok sztrájkjogát korlátozó akadályokat, visszaállítaná a szakszervezeti konzultációt és a tagdíjak munkabérből történő levonásának lehetőségét is.

Beolvasztanák a TEK-et és az Országgyűlési Őrséget

A rendőrségi feladatok átszervezéséről szóló javaslat október 1-jétől önálló rendvédelmi szervként megszüntetné a Terrorelhárítási Központot. A TEK területi rendőri szervként folytatná működését, speciális feladatait és képességeit azonban megtartaná.

Szintén megszűnne az Országgyűlési Őrség, melynek feladatait a rendőrség venné át. A szervezet átalakításáról már júniusban beszélt Forsthoffer Ágnes házelnök. A kormány szerint az összevonás költséghatékonyabbá tenné a rendőrségi feladatellátást.

Külön költségvetési fejezetet hoznának létre az új Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal számára is. A hivatal feladata a közvagyonnal kapcsolatos visszaélések feltárása, valamint a jogellenesen megszerzett vagyonelemek felkutatása, biztosítása és visszaszerzése lesz. A kormány indoklása szerint az önálló fejezetre a szervezet működésének megkezdéséhez és költségvetési autonómiájához van szükség.

Akkumulátorgyárak, agrárkamara és szakképzés

A parlament elé kerülhet az a javaslat is, amely megszüntetné a miniszter egyedi jogát az akkumulátor-újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére. A lehetőséget egy 2024-es módosítás teremtette meg, a kormány azonban most átláthatóbb és kiszámíthatóbb szabályozásra hivatkozva visszavonná azt. A folyamatban lévő kérelmeket sem bírálnák el.

Átalakítanák a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését és választási rendszerét is. A kormány szerint a kamarai választások túlságosan átpolitizálódtak, ezért nagyobb szerepet adnának az egyéni jelölteknek, és összeférhetetlenségi szabályokat vezetnének be. Ha a kamara működése vagy pénzügyi helyzete veszélybe kerülne, a miniszter ideiglenesen kamarai biztost nevezhetne ki. A kamarai gazdálkodás felülvizsgálata a jégkármérséklő rendszer finanszírozása körüli kérdések miatt már júliusban megkezdődött.

A szakképzési centrumoknál 2027 januárjától megszüntetnék a kancellári rendszert, a kancellárok feladatait a főigazgatók vennék át. A centrumokban szakmai főigazgató-helyettesi pozíciót hoznának létre, az oktatói testületek pedig véleményezhetnék az igazgatói pályázók programját. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete üdvözölte a kancellári rendszer felülvizsgálatát, de önmagában nem tartotta elegendőnek annak megszüntetését.

A fennmaradó két javaslat az államháztartási és a költségvetési szabályokat módosítaná. Ezek között szerepel a Költségvetési Tanács hozzájárulási jogának megszüntetése, az önkormányzatok Területfejlesztési Alapba történő befizetésének átalakítása, valamint mintegy 688 millió eurónyi uniós hitel MFB-be történő tőkeemelésének törvényi rögzítése. A kormány szerint a változtatások a költségvetési átláthatóságot, a fiskális fegyelmet és az uniós források lehívását szolgálják.