Magyar Péter Tusványoson persona non grata

Németh Zsolt, a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) alapító és szervezője közösségi oldalán közölte, két oka is van annak, hogy nem hívják meg Magyar Péter kormányfőt a rendezvényre. A fideszes képviselő szerint a szervezők úri joga, hogy kit hívnak meg egy általuk szervezett eseményre és kit nem.

Németh Zsolt a miniszterelnök stílusa ellentétes azzal, amit Tusványos képvisel.

Magyar Péter folyamatosan minősíthetetlen hangnemben sértegeti poltikai ellenfeleit, partnereit, beleértve a külhoni magyar vezetőket. Tusványos a demokrácia és párbeszéd kultúrájának rendezvénye., mert a „minősíthetetlen hangnemben sértegeti a politikai ellenfeleit.

Magyar Péter korábban többször jelezte: szívesen vitázna Orbán Viktorral Tusványoson.

Korábban Németh Zsolt azt mondta: a Fidesz elnöke idén is ott lesz, hogy szokásosan elmondja: „mi történt, hogyan van az előre, és merre tovább”. Közölte azt is, hogy a Tisza-kormány több tagját, így Tarr Zoltán nemzetpolitikáért felelős minisztert.

Tavaly nyáron tusványosi közönsége viccnek tartotta, hogy Magyar Péter legyőzheti Orbán Viktort, aki évről évre valóban itt is irányt mutat híveinek. Beszédei közül a legtöbbet talán a 2022-es miatt kellett magyarázkodni, amikor arról elmélkedett, hogy a Kárpát-medencében élő népek nem kevert fajúak. Fajelméleti szövege miatt mondott le akkori főtanácsadója, a néhai Hegedüs Zsuzsa.