Csütörtöktől olcsóbb lesz a benzin, és kicsit a gázolaj is

Csütörtöktől mérséklődnek a nagykereskedelmi üzemanyagárak: a 95-ös benzin ára bruttó 7 forinttal, a gázolajé pedig 3 forinttal csökken – írja a Holtankolja.hu.

A mostani korrekció azt jelzi, hogy a nemzetközi piaci folyamatok kedvező irányba mozdultak el a hazai üzemanyagárak szempontjából.

A jelenlegi országos átlagárak az alábbiak:

95-ös benzin: 600 Ft/liter

gázolaj: 664 Ft/liter

A nagykereskedelmi ár változása nem azonos a kutakon alkalmazott kiskereskedelmi árváltozással. Az itt szereplő átlagárak az aktuális országos átlagárak, amelyek a kutak saját árazási döntései miatt a nagykereskedelmi változástól eltérően is alakulhatnak.