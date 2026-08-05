üzemanyagüzemanyagár
Gazdaság

Csütörtöktől olcsóbb lesz a benzin, és kicsit a gázolaj is

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Spirk József
2026. 08. 05. 12:16
Adrián Zoltán / 24.hu

Csütörtöktől mérséklődnek a nagykereskedelmi üzemanyagárak: a 95-ös benzin ára bruttó 7 forinttal, a gázolajé pedig 3 forinttal csökken – írja a Holtankolja.hu.

A mostani korrekció azt jelzi, hogy a nemzetközi piaci folyamatok kedvező irányba mozdultak el a hazai üzemanyagárak szempontjából.

A jelenlegi országos átlagárak az alábbiak:

  • 95-ös benzin: 600 Ft/liter
  • gázolaj: 664 Ft/liter

A nagykereskedelmi ár változása nem azonos a kutakon alkalmazott kiskereskedelmi árváltozással. Az itt szereplő átlagárak az aktuális országos átlagárak, amelyek a kutak saját árazási döntései miatt a nagykereskedelmi változástól eltérően is alakulhatnak.

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