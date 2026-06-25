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Belföld

Új DPK-kezdeményezés: Orbán-szignós Nemzeti Hitvallás otthoni használatra

admin Spirk József
2026. 06. 25. 19:58

Az áprilisi választási vereség óta egyre kevesebbet hallani a Fidesz háttérszervezetének létrehozott digitális polgári körökről (DPK).

A jelek szerint azonban a szerveződés nem múlt ki teljesen, csütörtökön ugyanis új ajánlattal jelentkezett a szervezőcsapat a tagságánál. Csütörtöktől rendelhető az Orbán Viktor aláírásával ellátott Nemzeti Hitvallás.

A körlevél szerint „a Nemzeti Hitvallás eltávolításával az ország új vezetése azt akarja elérni”, hogy a magyarok ne legyenek büszkék a történelmükre, a hitükre, az elért eredményeikre.

A kommunista időkben volt utoljára olyan, hogy a hatalom a nemzet egységét és összetartozását szimbolizáló jelképeket háttérbe szorította vagy eltávolította. Mi erről egészen másként gondolkodunk! Kiállunk mindazon értékek mellett, amelyek összekötnek bennünket, és amelyekre nemzetként méltán lehetünk büszkék. Ha te is fontosnak tartod mindazt, ami Magyarországot a nagyok közé emelte, akkor tedd ki a falra az Orbán Viktor által aláírt Nemzeti Hitvallást!

– buzdítja a DPK-központ a volt miniszterelnök híveit a NER házi verziójának megvalósítására.

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