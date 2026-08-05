úszásúszó ebnyíltvízi úszásbetlehem dávid
Sport

Betlehem Dávid 23 órán belül a második ezüstjét nyerte az úszó-Eb-n

úszó eb nyílt vízi úszás Betlehem Dávid ezüstérem 5 km
Hegedüs Róbert / MTI
24.hu
2026. 08. 05. 11:46
úszó eb nyílt vízi úszás Betlehem Dávid ezüstérem 5 km
Hegedüs Róbert / MTI
Betlehem Dávid ezüstérmet nyert szerdán a nyílt vízi úszók 5 kilométeres versenyszámában a párizsi Európa-bajnokságon.

A keddi naphoz hasonlóan szerda délelőtt is kellemes időjárás fogadta a Szajna partján a férfi mezőnyt, melyben – az egy nappal korábbi olimpiai távú versenyhez hasonlóan – a 10 kilométeren ezüstérmes Betlehem Dávid, illetve a címvédő Rasovszky Kristóf, valamint Kovács-Seres Hunor várta a rajtot.

A legnagyobb lendülettel a kedden győztes, illetve bronzérmes német páros, Florian Wellbrock és Oliver Klemet kezdte meg a négy, egyenként 1250 méteres kört. Előbbi aztán az élre állt, Rasovszky és Betlehem szorosan a lábvízén tartotta a tempót, így értek el a táv feléhez.

Ismét Wellbrock és Betlehem harcolt az aranyért

A harmadik kör végén Rasovszky visszaesett, Betlehem pedig két hazai kedvenc, Marc-Antoine Olivier és Sacha Velly szorításában üldözte a továbbra is az élen tempózó Wellbrockot. A fiatal magyar a hajrában ezúttal megpróbált más szögben úszni Wellbrockhoz képest, ám így is tokiói olimpiai bajnok német fordult rá elsőként az utolsó egyenesre.

Betlehem látványosan változtatott keddi taktikáján és körülbelül tíz méterrel beljebb úszott legnagyobb riválisához képest.

Így alig 23 óra elteltével ismét kettejük között dőlt el az arany sorsa, de Wellbrockot ezúttal sem lehetett megfogni.

Betlehem így a második ezüstjét szerezte a francia fővárosban zajló Eb-n, míg Rasovszky Kristóf címvédőként a hetedik helyen csapott célba, Kovács-Seres pedig 21. lett.

nyílt vízi úszás, férfi 5 km:

1. Florian Wellbrock (Németország) 55:40.2 perc
2. BETLEHEM DÁVID 55.42.6
3. Gregorio Paltrinieri (Olaszország) 55:47.7
…7. Rasovszky Kristóf 55:55.8
…21. Kovács-Seres Hunor 57:16.0

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