A 444 birtokába került egy ügyészségi dokumentum, amely szerint Orbán Viktornak büntetőjogi felelőssége lehet az aranykonvoj-ügyben

A Legfőbb Ügyészség szakmai álláspontja szerint már eddig is meg lehetett volna fogalmazni a bűncselekmény megalapozott gyanúját „egyes magas beosztású érintettek kapcsán”, írta konkrét nevek említése nélkül a Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész a Magyar Péter miniszterelnöknek küldött levelében csütörtökön délután.

Ebbe a „magas beosztású” körbe beletartozhat Orbán Viktor is. A 444.hu ugyanis megszerzett egy olyan, az aranykonvoj-ügyről szóló, június 9.-i keltezésű ügyészségi dokumentumot, amely a Fővárosi Nyomozó Ügyészség által jogellenes fogva tartás és hivatali visszaélés gyanújával folytatott nyomozás keretében született.

A lényegi döntést, utasításokat hozó személyek a következők: Dr. Orbán Viktor volt miniszterelnök, Farkas Örs nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő volt államtitkár, Hajdu János a Terrorelhárítási Központ (volt) főigazgatója és dr. Demeter Tamás a NAV (volt) bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese. A nyomozás elsősorban az ő büntetőjogi felelősségük tisztázására kell, hogy irányuljon (tanúként kihallgatásukra nem kerülhet sor), melynek elsődleges eszközei az utasítottak vallomásai

– ez olvasható a Budapesten kelt belső dokumentumban, amelyről egy felvétel a 444 birtokába került.

A 444.hu megkereste a dokumentum valódiságát firtatva a Legfőbb Ügyészséget, ahonnan lényegében ugyanazt az aranykonvojos vizsgálatokról szóló szöveget küldték meg nekik, amelyet a Magyar Péter ultimátumára válaszul délután közzétett a Legfőbb Ügyészség. Azt azonban a határozott kérdésre sem cáfolták, hogy az irat valódi.