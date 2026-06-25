orbán viktoraranykonvojügyészség
Belföld

A 444 birtokába került egy ügyészségi dokumentum, amely szerint Orbán Viktornak büntetőjogi felelőssége lehet az aranykonvoj-ügyben

Varga Jennifer / 24.hu
admin Spirk József
2026. 06. 25. 19:26
Varga Jennifer / 24.hu
A Legfőbb Ügyészség nem cáfolta az irat valódiságát.

A Legfőbb Ügyészség szakmai álláspontja szerint már eddig is meg lehetett volna fogalmazni a bűncselekmény megalapozott gyanúját „egyes magas beosztású érintettek kapcsán”, írta konkrét nevek említése nélkül a Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész a Magyar Péter miniszterelnöknek küldött levelében csütörtökön délután.

Ebbe a „magas beosztású” körbe beletartozhat Orbán Viktor is. A 444.hu ugyanis megszerzett egy olyan, az aranykonvoj-ügyről szóló, június 9.-i keltezésű ügyészségi dokumentumot, amely a Fővárosi Nyomozó Ügyészség által jogellenes fogva tartás és hivatali visszaélés gyanújával folytatott nyomozás keretében született.

A lényegi döntést, utasításokat hozó személyek a következők:

 

Dr. Orbán Viktor volt miniszterelnök, Farkas Örs nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő volt államtitkár, Hajdu János a Terrorelhárítási Központ (volt) főigazgatója és dr. Demeter Tamás a NAV (volt) bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese.

 

A nyomozás elsősorban az ő büntetőjogi felelősségük tisztázására kell, hogy irányuljon (tanúként kihallgatásukra nem kerülhet sor), melynek elsődleges eszközei az utasítottak vallomásai

– ez olvasható a Budapesten kelt belső dokumentumban, amelyről egy felvétel a 444 birtokába került.

A 444.hu megkereste a dokumentum valódiságát firtatva a Legfőbb Ügyészséget, ahonnan lényegében ugyanazt az aranykonvojos vizsgálatokról szóló szöveget küldték meg nekik, amelyet a Magyar Péter ultimátumára válaszul délután közzétett a Legfőbb Ügyészség. Azt azonban a határozott kérdésre sem cáfolták, hogy az irat valódi.

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