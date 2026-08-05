Sziklára zuhant és meghalt egy siklóernyős a Villányi-hegységben

Tragikus siklóernyős baleset történt kedden a Villányi-hegységben – írta a Bama.hu. A Szársomlyó hegyre kiérkező tűzoldó egység már csak a siklóernyős halálát állapíthatta meg.

A Palkonya–Újpetre Német Nemzetiségi Önkéntes Erdőtűzoltó Egyesület tájékoztatása szerint a riasztás dél körnényén érkezett egy bajba jutott siklóernyősről.

A helyszínre gyorsan megérkeztek a mentőegységek, mentőhelikoptert is riasztottak, azonban a mentősök minden erőfeszítése ellenére már nem tudták megmenteni a sportoló életét.

A tragikus balesetet követően a Palkonya–Újpetre Német Nemzetiségi Önkéntes Erdőtűzoltó Egyesület a Villányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Villányi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományával közösen vett részt a mentési munkálatokban. Az elhunytat a rendkívül meredek, sziklás terepen kosárhordágy segítségével juttatták le a hegyről a kimentési pontig, ahonnan terepjáróval szállították tovább a hegy lábához.