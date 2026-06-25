Magyar Péter: Azonnali választ várunk az ügyészségtől, hogy meghallgatták-e gyanúsítottként Orbán Viktort és Hajdu Jánost

A kiszivárgott irat alapján azonnali választ várunk az ügyészségtől, hogy meghallgatták-e gyanúsítottként Orbán Viktort és Hajdu Jánost az aranykonvoj ügyben!

– írja Magyar Péter a Facebookon. Kiszivárgott adat alatt Magyar azt érti, hogy a 444 megszerzett egy olyan ügyészségi dokumentumot, amely a Fővárosi Nyomozó Ügyészség által jogellenes fogva tartás és hivatali visszaélés gyanújával folytatott nyomozás keretében született.

A lényegi döntést, utasításokat hozó személyek a következők: Dr. Orbán Viktor volt miniszterelnök, Farkas Örs nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő volt államtitkár, Hajdu János a Terrorelhárítási Központ (volt) főigazgatója és dr. Demeter Tamás a NAV (volt) bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese. A nyomozás elsősorban az ő büntetőjogi felelősségük tisztázására kell, hogy irányuljon (tanúként kihallgatásukra nem kerülhet sor), melynek elsődleges eszközei az utasítottak vallomásai

– ez olvasható a Budapesten kelt belső dokumentumban, amelyről egy felvétel a 444 birtokába került.