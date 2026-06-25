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Belföld

Közepesre csökkentették az ország a terrorfenyegetettségi szintjét

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Spirk József
2026. 06. 25. 20:36
Adrián Zoltán / 24.hu

A Terrorelhárítási Központ (TEK) általános főigazgató-helyettese összehívta a Terrorellenes Koordinációs Bizottságot. A bizottsági ülésen a szakértők áttekintették a biztonsági helyzetet, és javaslatot tettek Magyarország terrorfokozatának 3-as (közepes) szintre történő módosítására. A javaslat alapján a belügyminiszter döntést hozott a terrorfokozat eddigi 2-es (magas) szintről 3-as (közepes) szintre való csökkentéséről.

A Terrorellenes Koordinációs Bizottság ülésén a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és a nemzetközi információcseréből származó adatokat. Az elemzés megállapította, hogy a korábban elrendelt szigorúbb biztonsági intézkedések fenntartása a jelenlegi fenyegetettségi szint mellett már nem indokolt, így a terrorfokozat csökkenthető.

A bizottság szakmai ajánlását jóváhagyva Pósfai Gábor, Magyarország belügyminisztere elrendelte a terrorfokozat módosítását. Magyarország területén így a mai naptól a 3-as, azaz közepes szintű terrorfenyegetettségi fokozat lép életbe.

A rendvédelmi és nemzetbiztonsági szervek a csökkentett fokozat mellett is folyamatosan monitorozzák a biztonsági környezetet, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően garantálják az állampolgárok és a kritikus infrastruktúrák védelmét. (MTI)

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