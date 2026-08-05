Baka Andrással találkozott Magyar Péter és Ruff Bálint

Baka Andrással, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökével találkozott Magyar Péter miniszterelnök – derül ki a kormányfő Facebook-bejegyzéséből. A megbeszélésen Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is részt vett.

Magyar a posztban felidézte, hogy Baka jogtudós, főiskolai tanár, az állam- és jogtudományok kandidátusa, az Államigazgatási Főiskola egykori főigazgatója, valamint két cikluson át az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt.

Baka András az európai jog és az alkotmányozási folyamatok egyik legelismertebb hazai szakértője, nemzetközi szinten jegyzett jogtudós. Volt miről beszélgetni

– írta a miniszterelnök, azt azonban nem részletezte, hogy milyen kérdéseket érintettek.

Bírálta az Orbán-kormányt, majd eltávolították

Bakát 2009-ben hat évre választották meg a Legfelsőbb Bíróság elnökévé, mandátuma azonban az Alaptörvényhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések alapján 2012. január 1-jén, három és fél évvel idő előtt megszűnt. A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának nagykamarája 2016-ban kimondta, hogy Magyarország megsértette Baka tisztességes eljáráshoz és szabad véleménynyilvánításhoz való jogát. A bíróság arra jutott, hogy megbízatását az igazságügyi reformokat bíráló nyilatkozatai miatt szüntették meg. Baka ezt követően a Kúria tanácselnökeként dolgozott, majd 2019-ben nyugdíjba vonult.

Baka András áprilisban a 24.hu-nak adott interjújában történelmi helyzetnek nevezte a Tisza kétharmados győzelmét. Úgy vélte, egy autokratikus rendszer alapvető átalakításához szükség van ilyen parlamenti többségre, ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a kétharmad veszélyeket hordoz. Az átalakításokat az Alkotmánybíróságnál kezdte volna, és új alkotmány elfogadását is szükségesnek tartotta.

Államfőjelölés előtt

Magyar Péter Sulyok Tamás távozását követően több közéleti, jogi és tudományos szereplővel is hasonló találkozót tartott. A sorozatot a Polgár Judit államfőjelöltsége körül kialakult fiaskó előzte meg. Miután Sulyok aláírta a megbízatását megszüntető 17. Alaptörvény-módosítást, Magyar széles körű társadalmi egyeztetést ígért az új köztársasági elnök személyéről.

Másnap a tudományos, kulturális és sportélet tizenhat ismert szereplője – mások mellett Rubik Ernő, Kapu Tibor és Kepes András – nyílt levélben javasolta Polgár Juditot a posztra. Magyar még aznap bejelentette, hogy találkozik a sakknagymesterrel, és megkérdezi tőle: az új alkotmány elfogadásáig kész-e köztársasági elnökként szolgálni az országot.

A Tisza parlamenti frakciója egyhangúlag támogatta Polgár Judit jelölését.

Polgár Judit azonban a találkozó után visszautasította a felkérést, mert – mint írta – nem érzett magában elég erőt ahhoz, hogy vállalja „egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét”. Magyar később elismerte, hogy kommunikációs hibákat követett el, amelyek hozzájárulhattak a kialakult helyzethez és Polgár döntéséhez. Török Gábor politikai elemző az új kormány első kudarcának nevezte a történteket.

Polgár visszalépése után Magyar Fülöp Botond ügyvéddel, a Vidéki prókátorral találkozott, aki elsőként hívta fel a figyelmet a kegyelmi ügyre. A megbeszélésen Ruff Bálint is jelen volt. Két nappal később a miniszterelnök és Ruff Romsics Ignác történésszel egyeztetett „a nemzetünk előtt álló sorskérdésekről”.