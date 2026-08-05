dróntechnológialáthatatlanság
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Szinte teljesen láthatatlan drónt építettek

admin Stéger Dávid
2026. 08. 05. 12:25

Repülés közben szinte teljesen láthatatlanná váló drónt alkottak az amerikai Északnyugati Egyetem mérnökei. Az intézmény közleménye szerint az eszköz ezt az eredményt a mozgási elmosódást kihasználva éri el – ez az a jelenség, amely miatt a ventillátorok gyorsan forgó propellerlapátjai is „eltűnnek” az emberi szem számára.

A Phantom Twist nevű drón másodpercenként akár 25 fordulatot is megtehet, így túl gyors ahhoz, hogy az emberi – és sok állati – szem tisztán láthassa. Teljesen ugyan nem válik láthatatlanná, inkább csak „szellemszerűvé”, ám még így is kiválóan beleolvad a környezetébe.

A hagyományos, négyrotoros drónokkal ellentétben a Phantom Twist csupán egy propellerrel rendelkezik. Miközben ez a propeller üzemel, a drón többi része vele ellentétes irányban forog. A drón testét vékony rudakból alakították ki, amelyek forgás közben nem fedik egymást, így egy halvány, félig átlátszó „felhőt” formálnak.

A szakértők szerint a minél kevésbé feltűnő drónok óriási segítséget jelenthetnek a tudományos megfigyelésekhez, hiszen ha jelenlétükkel nem zavarják meg az élővilágot, dokumentálni tudjuk velük például az állatok természetes viselkedését.

A drónoktechnológia korunk olyan újításának számít, amely a közeljövőben gyökeresen megváltoztathatja mindennapi életünket. További ehhez hasonló fejlesztésekről alábbi cikkeinkben írtunk:

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