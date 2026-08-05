El Niño: közel 50 millió embert taszíthat éhezésbe a szélsőséges időjárás

Egyre nagyobb az esély egy erős El Niño időjárási esemény kialakulására, ami az ENSZ Világélelmezési Programja (WFP) szerint további közel 50 millió embert taszíthat súlyos élelmiszer-bizonytalanságba és éhínségbe a világ legkiszolgáltatottabb régióiban a következő, 2027-es év végére – írja a Guardian.

Az ENSZ ügynöksége közölte, hogy mintegy 81 százalék az esélye egy nagyon erős El Niño jelenségnek, melynek eredményeként a tengerfelszín hőmérséklete 1982 óta a legmelegebb lehet, és arra is jelentős esély mutatkozik, hogy ez lesz a legerősebb ilyen esemény 1950 óta. A Csendes-óceán felszíni hőmérsékletének időszakos emelkedését okozó El Niño megváltoztatja a globális időjárási mintákat, amely összefüggésbe hozható az aszályok megnövekedett kockázatával Dél-Afrikában, késleltetett monszunokkal Ázsia egyes részein, és időjárási szélsőségekkel a világ számos táján.

Mint írják, még ha az előrejelzett El Niño kevésbé erős is lesz, mint ahogy azt egyes modellek jósolják – amire jelenleg kevés esély mutatkozik –, sok országot a szakadék szélére taszíthat. Ez azt eredményezheti, hogy több mint egyötödével nő majd a súlyos élelmiszerhiánnyal küzdők száma, amely jelenleg 45 ország 225 millió emberét érinti.

A WFP jelentése szerint Közép-Amerika és Dél-Afrika a legsúlyosabban sújtott régiók közé tartozik majd: előbbi esetén 83 százalékkal, utóbbinál pedig közel 75 százalékkal nőhet majd az éhezők száma.

Jean-Martin Bauer, a WFP Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozási Elemző Szolgálatának igazgatója elmondta, bár a globális élelmiszerpiacok viszonylag erős helyzetben érkeztek az El Niño időszakba a 2025-ös jó termést követően, de figyelmeztetett, hogy a közel-keleti konfliktusok és az időjárással összefüggő terméskiesések tovább emelhetik az élelmiszerárakat.

Az előző, 2023-as El Niño idején például a kávé és a kakaó ára szállt el, a szakemberek pedig regionális hiányokra is figyelmeztetnek, amelyek ronthatják a kiszolgáltatott háztartások élelmiszerhez jutásának esélyét.