Vida Kamilla és Kele János is a 24.hu-hoz igazol

A 24.hu-hoz csatlakozik Vida Kamilla újságíró, költő, a Partizán Vétó című műsorának szerkesztője, aki a lapnál az újonnan létrejövő véleményrovat szerkesztőjeként fog dolgozni. „Igazán jó kihívás egy véleményrovat felépítése egy olyan nyilvánosságban, amiben eleve véleménytúltermelés van. Célom, hogy megjelenjenek olyan témák is, amik az elmúlt időszakban talán elvesztek a zajban, amellett, hogy egy véleményrovatnak nem lehet más missziója, mint egy beszédtér létrehozása, amiben közösen gondolkodhatunk hazánk sorskérdéseiről, és amit az igazsághoz való minél közelebb kerülés vágya hajt. Öröm számomra, hogy ezt a kísérletet a 24.hu közösségében valósíthatom meg” – mondta új feladatáról.

A sportrovat főmunkatársaként folytatja Ziccer podcastunk állandó szereplője, Kele János is. „Külsős szerzőként régóta kötődöm a 24.hu-hoz, így ez a váltás egyszerre természetes folytatás és új szakmai lehetőség is számomra. Újságíróként a sport társadalmi, gazdasági és hatalmi összefüggései éppúgy érdekelnek, mint a modern nyilvánosság és tartalmi piac stratégiai kérdései. Elemzésekkel, interjúkkal, feltáró munkákkal és új formátumokkal készülök” – értékelte az átigazolást.

Azon leszünk, hogy a magyar újságírás legjobb hagyományaihoz méltók legyünk.

„E tradíció kérlelhetetlen követése az olvasóknak tett ajánlatunk: ezt írtam, amikor elindult a 24 Extra, és mostani igazolásainkkal tovább erősítjük ezt az ajánlatot” – tekint vissza Pető Péter, a Central Médiacsoport digitális előfizetéses tartalom- és hírigazgatója. „Kamilla és Janek egyaránt a magyar nyilvánosság téveszthetetlen hangjai, s velük még több műfajban, még több egyedi tartalommal töltjük meg az Extrát, amelyben a vélemények, a közéleti vita új teret kap, a sport pedig új dimenziókkal gazdagodik. Azt is írtam még akkor: azon leszünk, hogy a leginkább szolgáljuk szenvedélyeink – az újságírás, a olvasó, valamint a hazánk ügyét. Szóval: azon vagyunk.”

A lap más rovatainál is változások történnek: a korábbi Kultúra és Szórakozás rovatok egyesülésével létrejött Popkult rovat vezetését Besenyei Balázs veszi át, miután Jankovics Márton a lap főszerkesztő-helyettese lesz. A videós terület pedig kettéválik: a 24.hu podcastjait, műsorait készítő stúdiót Dékány László fogja vezetni, míg a videórovatot Bánszegi Rebeka.