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Nagyvilág

Új-Zéland fővárosában 15 év óta nem volt hó, most az utcákon síelnek

afp
admin Spirk József
2026. 08. 05. 11:54
afp

Wellingtonban 15 év után először esett hó – írta a Guardian. A brit lap tudósítása szerint Új-Zélandon a napokban nagyot zuhant a hőmérséklet, antarktiszi hideghullám telepedett a térségre.

A front kedden érkezett meg, az ország nagy részén fagyokra, havazásra, jégesőre és csípős hideg szélre lehet számítani.

Szerda reggel is folytatódott a szokatlan hideg, a Déli-sziget három településén -9 Celsiust mértek. Néhány autópályát le kellett zárni, míg az Északi-sziget keleti partvidékének egyes részein sűrű jégeső esett.

A lap szerint Wellington lakossága örömmel és csodálattal fogadta a ritka havazást, a közösségi médiát elárasztották hóesést megörökítő felvételek.

Dunedinben, a Déli-sziget második legnagyobb városában kedden hazaküldték a diákokat, miután hó borította be az utcákat. A helyi médiában megjelent videók azt mutatták, hogy rengetegen snowboardoztak, és akadt olyan merész síelő is, aki a Baldwin Streeten siklott végig, amelyet a Guinness Rekordok Könyve a világ legmeredekebb utcájaként tart számon .

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