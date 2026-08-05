Tarvágást indított a MÁV a Mexikó úti kilométeres zöld sávban, poros töltésoldal maradt utána

Burjánzó növényzet terebélyes fák helyett poros töltésoldal és meredező facsonkok maradtak a zuglói Mexikói út mellett, miután a MÁV hétfőn tarvágásba kezdett a vasúti töltés védelmére hivatkozva.

Kinek a beteg agyából pattant ki az ötlet, hogy pont a legmelegebb napokon ilyen brutalitással kiírtson egy zöld falat, fél négyzetkilométer városi erdőt – madarak és kisállatok (ok patkányok is…) otthonát, ami elválasztja a lakásainkat a Hungária körúttól és a vasúttól ?! Ez egyszerűen bűncselekmény

– írta az egyik lakó, aki fotókkal és videókkal is dokumentálta a bejelentés nélkül indult akciót.

Várnai László, a CivilZugló Egyesület önkormányzati képviselője is a Mexikói úton volt a fairtás idején. A képviselő videója szerint menetközben tárgyalták le a MÁV-val, hogy tervezett tarvágás helyett kímélőbb megoldást válasszanak. A művelethez a helyszínre érkezett többek között Sárkány László a MÁV területi főnöke is, aki azt állította, hogy a fák veszélyt jelentenek, mert a sínekre dőlhetnek, ezért kellett elrendelni az akciót.

A képviselő szerint a MÁV-osok végül ígéretet tettek arra, hogy a környékbeli lakók számára zöld hang- és porfogó falat jelentő fás-bokros sávban megkímélik az aljnövényzetet, és nem vágják ki, csak megkopasztják a fákat.

A képeken megtekinthető az eredmény.