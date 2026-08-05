Megerősítették, hogy a Holdba csapódott a SpaceX rakétája

A várakozásoknak megfelelően belecsapódott a Hold felszínébe a SpaceX egyik űrrakétája – erősítette meg a chilei Paranal Csillagvizsgáló a BBC tudósítása szerint. Az eszköz magyar idő szerint reggel 8:3-kor érhette el az égitest felszínét, amelybe mintegy 8748 kilométer per órás sebességgel csapódhatott be az Einstein-kráter közelében.

A szóban forgó rakéta egy Falcon–9 felső fokozata, amely csaknem 14 méter hosszú és 4000 kilogrammot nyomott. A NASA előzetes becslései alapján az eszköz becsapódásának egy 18 méter széles, több mint 3 méter mély krátert kellett ütnie a felszínbe.

A becsapódás szabad szemmel nem volt látható a Földről, a NASA azonban távcsövek segítségével megkísérelte megfigyelni a különleges eseményt. Hogy próbálkozásuk eredményes volt-e, egyelőre nem tudjuk.

A bolygó legnagyobb részéről nézve a rakéta fényes nappal zuhant le Holdon, ami jelentősen csökkentette annak valószínűségét, hogy láthassuk a becsapódás néhány pillanatig látszó villanását. Az amatőr csillagászok legfeljebb azt a porfelhőt figyelhették meg távcsövek segítségével, amelyet az ütközés felvert.

Az amerikai kontinensek obszervatóriumai azonban elkaphatták az eseményt, mivel ott még éjszaka volt. Rodrigo Palominos, a chilei Paranal Csillagvizsgáló azt nyilatkozta, előzetes eredményeik bíztatóak. Ennek ellenére nem kizárt, hogy napokat kell még várnunk, mire megláthatjuk az első fotókat a becsapódásról, hiszen a hosszú feldolgozási folyamat során lehet csak a teleszkópok megfigyeléseiból tiszta képeket alkotni

A Hold körül keringő űrszondák nem voltak megfelelő helyzetben ahhoz, hogy élőben figyelhessék meg az eseményeket, így legfeljebb a kialakult kráter tudják majd tanulmányozni.

A lezuhant Falcon–9 rakétát még 2025 elején bocsátották fel, hogy a Hold felszínére juttasson két holdszondát – a később sikeresen landoló Blue Ghostot, illetve a felszínbe csapódó Resilience-t. A rakéta ettől kezdve több mint egy évig keringett a Föld—Hold-rendszerben. A NASA szerint a becsapódás semmilyen veszélyt nem jelent a Földre nézve.