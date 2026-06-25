Két nyugdíjast is meggyilkolt egy nő, egyiküket elásta a hűtő alá, a másikat egy takaróba csavarta és betette a kamrába

Brutálisan meggyilkoltak egy 76 éves férfit és egy 84 éves asszonyt Tápiószőlősön. A Budakörnyéki Törvényszék elrendelte a több ember sérelmére és a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberöléssel gyanúsított 64 éves, Sz. Sz. Hermina letartóztatását.

A Budapest Környéki Törvényszék közleménye szerint gyanúsított idén áprilistól albérletben lakott az idős férfinél. Június elsején azonban hosszasan bántalmazta a főbérlőjét, aki belehalt a sérüléseibe. A 64 éves asszony ezt követően belecsavarta egy paplanba a holttestet, majd elásta az épületben elhelyezett hűtőszekrény alatti földbe.

Sz. Sz. Hermina, és a második, 84 éves sértett ismerősök voltak. A bíróság tájékoztatása szerint 2026-ban a gyanúsítottnak lakhatási problémái voltak, ezért szeretett volna beköltözni a 84 éves asszonyhoz a kutyáival együtt, de a nyugdíjas elutasította a kérését. A nő emiatt neheztelt az asszonyra.

2026. június 14-én a gyanúsított életveszélyesen megfenyegette a sértettet. Két-három nappal később a terhelt a sértettet otthonában kézzel és egy tompafelszínű eszközzel bántalmazta, majd a sértett fejére zacskót húzott, és a nyakát többször körbe tekerte egy hosszabbítóval. A gyanúsított a testet egy takaróba csavarta és egy kamra-szerű helyiségébe húzta.

– fogalmazott közleményében a bíróság. Ezt követően Sz. Sz. Hermina beköltözött a kutyáival együtt az áldozata házába, és addig ott is lakott, amíg június 22-én elő nem került a holttest. Az ügyben eljáró nyomozási bíró egyetértett az ügyészség indítványával és elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

Megkerestük a Pest Vármegyei Rendőrkapitányságot, hogy érkezett-e bejelentés a rendőrségre arról, hogy a gyanúsított a gyilkosság előtt két-három nappal már életveszélyesen megfenyegette az egyik áldozatát, és mikor értesültek erről a fenyegetésről. De arra is rákérdeztünk, hogy mit tettek azért, hogy megakadályozzák a bűncselekményt, kezdeményeztek-e távoltartást, vagy bármilyen kényszerintézkedést a terhelttel szemben, és ha nem, akkor miért nem, amint válaszolnak frissítjük a cikket.