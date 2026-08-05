Várhatóan ma és csütörtökön tetőzik a hőség Magyarországon, és bár az elmúlt órákban néhány centit emelkedett a Duna vízszintje, továbbra sem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy nem kell leállítani a paksi atomerőmű utolsó, még működő blokkját is.
A kialakult helyzet kapcsán Aszódi Attilával, a paksi atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős korábbi kormánybiztossal, valamint az Országos Atomenergia Hivatal segítségével vizsgáltuk meg, mennyire lenne példátlan a teljes leállás, mennyi ideig tarthat az újraindítás, illetve mennyire tudna megbirkózni a Duna várhatóan visszatérően alacsony vízállásával Paks 2.
Mennyire ritka a környezeti tényezők miatti leállás?
A cikk tartalmából
Cikkünkben az alábbi kérdésekre adunk válaszokat Aszódi Attila segítségével:
- Volt-e már hasonló, teljes leállásra való készültség Európában, mint most Pakson?
- Miért nem hasonlítható össze a paksi és a cernavodai atomerőmű?
- Milyen tényezők játszanak szerepet az újraindításban, és mennyi ideig tarthat mindez?
- Ha már Paks 1-nek sem elég a Duna vízállása aszály idején, mi lesz Paks 2-vel?
- Hogyan tudná megoldani a jövőbeli második reaktor a hasonló helyzeteket?
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