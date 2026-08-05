Várhatóan ma és csütörtökön tetőzik a hőség Magyarországon, és bár az elmúlt órákban néhány centit emelkedett a Duna vízszintje, továbbra sem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy nem kell leállítani a paksi atomerőmű utolsó, még működő blokkját is.

A kialakult helyzet kapcsán Aszódi Attilával, a paksi atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős korábbi kormánybiztossal, valamint az Országos Atomenergia Hivatal segítségével vizsgáltuk meg, mennyire lenne példátlan a teljes leállás, mennyi ideig tarthat az újraindítás, illetve mennyire tudna megbirkózni a Duna várhatóan visszatérően alacsony vízállásával Paks 2.

Mennyire ritka a környezeti tényezők miatti leállás?