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Aszódi Attila a 24.hu-nak: Paks 2-nek a jelenlegi alacsony vízállás sem okozna gondot

Kiss Dániel / MTI
admin Lányi Örs
2026. 08. 05. 13:50
Kiss Dániel / MTI
Európai szinten egyáltalán nem példátlan az, ami most a paksi atomerőművel történik – jelentette ki a 24.hu-nak Aszódi Attila. Az erőmű teljesítményének fenntartásáért felelős korábbi kormánybiztos azt is elmondta, mennyi ideig tarthat a paksi atomerőmű újraindulása, illetve mennyire tudna megbirkózni a Duna várhatóan visszatérően alacsony vízállásával Paks 2.

Várhatóan ma és csütörtökön tetőzik a hőség Magyarországon, és bár az elmúlt órákban néhány centit emelkedett a Duna vízszintje, továbbra sem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy nem kell leállítani a paksi atomerőmű utolsó, még működő blokkját is.

A kialakult helyzet kapcsán Aszódi Attilával, a paksi atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős korábbi kormánybiztossal, valamint az Országos Atomenergia Hivatal segítségével vizsgáltuk meg, mennyire lenne példátlan a teljes leállás, mennyi ideig tarthat az újraindítás, illetve mennyire tudna megbirkózni a Duna várhatóan visszatérően alacsony vízállásával Paks 2.

Varga Jennifer / 24.hu Aszódi Attila

Mennyire ritka a környezeti tényezők miatti leállás?

A cikk tartalmából

Cikkünkben az alábbi kérdésekre adunk válaszokat Aszódi Attila segítségével:

  • Volt-e már hasonló, teljes leállásra való készültség Európában, mint most Pakson?
  • Miért nem hasonlítható össze a paksi és a cernavodai atomerőmű?
  • Milyen tényezők játszanak szerepet az újraindításban, és mennyi ideig tarthat mindez?
  • Ha már Paks 1-nek sem elég a Duna vízállása aszály idején, mi lesz Paks 2-vel?
  • Hogyan tudná megoldani a jövőbeli második reaktor a hasonló helyzeteket?
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