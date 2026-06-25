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Nagyvilág

„Olyan volt a föld, mint a tenger hullámzása” – megszólalt a venezuelai földrengés egyik magyar túlélője

Diko Betancourt / Anadolu / Getty Images
A mentőcsapatok 2026. június 25-én továbbra is a romok között keresik a túlélőket egy összeomlott épület romjai között Caracas San Bernardino negyedében, Venezuelában.
admin Vaskor Máté
2026. 06. 25. 19:04
Diko Betancourt / Anadolu / Getty Images
A mentőcsapatok 2026. június 25-én továbbra is a romok között keresik a túlélőket egy összeomlott épület romjai között Caracas San Bernardino negyedében, Venezuelában.
Szikora Zsoltot a munkahelye telephelyén érte a földmozgás. Halálfélelme volt, egy ponton azt hitte, megnyílik alatta a föld.

Ilyet még nem éltem át, és nem is kívánom senkinek sem

– mondta a 24.hu-nak Szikora Zsolt, aki a Caracastól harminc kilométerre fekvő Los Teques városában vészelte át a pusztító erejű venezuelai földrengést.

Szikora Zsolt

A dél-amerikai országot helyi idő szerint szerdán este egy perc különbséggel két rendkívül erős rengés rázta meg. Az első a Richter-skála szerint 7,2-es, a második 7,5-ös erősségű volt. Utóbbi 1900 óta a legerősebb rengés volt az országban.

Végig attól tartott, hogy megnyílik a föld alatta

A kiskunmajsai származású Zsolt húsz évvel ezelőtt költözött ki Venezuelába, ahol helyi származású feleségével és két gyermekével él. Ő egy baromfi-feldolgozó üzemben koordinátor, a tragédia idején épp éjszakás műszakra ment. Munka előtt egyeztetésre indult a főnökével a telephelyan, amikor az udvaron élete eddigi legfélelmetesebb pillanatait élte át.

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