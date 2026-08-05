Fertőzés: Bezártak egy strandot a szezon hátralevő részére Borsodban

Bezárta az arlói strandot a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, miután komoly bakterális fertőzés veszélyére bukkantak.

A drasztikus intézkedésre jelentős cianobaktérium-burjánzás és kifogásolt klorofill-a érték miatt került sor.

A hivatal a Facebook-oldalán közölte, hogy az arlói Suvadás Liget Strandon a fertőzéseket laboratóriumi vizsgálatok igazolták, ezért

a 2026. évi fürdési szezon hátralevő részére a kormányhivatal elrendelte a fürdőhely üzemeltetésének szüneteltetését.

A hivatal tájékoztatása szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében hatóságilag engedélyezett, biztonságos és a közegészségügyi előírásoknak megfelelő, kijelölt természetes fürdőhely