Fertőzés: Bezártak egy strandot a szezon hátralevő részére Borsodban

Bezárta az arlói strandot a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, miután komoly bakterális fertőzés veszélyére bukkantak.
A drasztikus intézkedésre jelentős cianobaktérium-burjánzás és kifogásolt klorofill-a érték miatt került sor.
A hivatal a Facebook-oldalán közölte, hogy az arlói Suvadás Liget Strandon a fertőzéseket laboratóriumi vizsgálatok igazolták, ezért
a 2026. évi fürdési szezon hátralevő részére a kormányhivatal elrendelte a fürdőhely üzemeltetésének szüneteltetését.
A hivatal tájékoztatása szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében hatóságilag engedélyezett, biztonságos és a közegészségügyi előírásoknak megfelelő, kijelölt természetes fürdőhely
- Vadnán,
- a Muhi-tónál
- és a Mályi-tónál,
- valamint Nyékládházán működik még.