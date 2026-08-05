Farkas Franciska felvételije miatt indult vizsgálat az SZFE-n

Július 31-én osztott meg egy hosszabb videót Farkas Franciska, nemzetközileg elismert roma színésznő, amiben arról mesélt, hogy szociális munkás és drámapedagógus végzettsége mellé idén tavasszal jelentkezett az SZFE nemzetiségi kultúrák specializációs színészképzésére. Elmondása szerint azért jelentkezett az ötéves képzésre, hogy több mint másfél évtizedes szakmai pályája után végre diplomát szerezzen.

A képzés Pataki András és Rusz Milán osztályvezetésével indul, így a felvételin ők is részt vettek. A színésznő a jelentkezés előtt külön egyeztetett a tanulmányi osztállyal arról, hogy nincs életkori korlát; 41 évesen is részt vehet a képzésen.

Az első forduló végén aztán elmondása szerint Pataki neki is szegezte a kérdést, hogyan fogja ennyi idősen végigcsinálni a képzést. A második fordulóban is éreztették vele, hogy a kora akadályt jelent: „Öreg vagyok. Nyilván. Nem gondoltam át. Menjek inkább másik szakra. Ez egy hirtelen ötlet” – foglalta össze a neki elhangzott kifogásokat. Közben a szakmai teljesítményét kiemelkedőnek ítélték: azt is közölték vele, hogy a teljesítménye „bőven meghaladta az elvárásokat”.

Ennek ellenére a második rosta után végül elutasító levelet kapott.

Fellebbezett, amit jóvá is hagytak, így részt vehetett a harmadik, utolsó fordulón. Ezen, mint arról részletesen beszámol, több aggályos és diszkriminatív helyzettel szembesült. Mint elmondja, amikor a romani specializáció felvételijén egy roma népdalt adott elő, az egyik oktató azt mondta: „Hallom, roma stílust hoztál. Na, nem baj, ez nem baj.” Amikor rákérdezett, hogy miért lenne baj a roma stílus egy roma nemzetiségi képzésen, ezt a választ kapta:

Bennem is van roma, csak nem látszik, de ebből inkább csináljunk valami mást.

Állítása szerint az utolsó rostára olyan jelentkezőket is behívtak, akik nem vettek részt a korábbi fordulókon, és végül a tizennégy felvételizőből tizenkettőt vettek fel – a két elutasított jelentkező egyike Farkas Franciska volt.

A színésznő szerint a felvételin tapasztaltak túlmutatnak a saját ügyén. Úgy fogalmazott, egy nemzetiségi képzésen nem lehet probléma sem az életkor, sem az, ha valaki roma népdalt énekel, ahogy az sem elfogadható, hogy sztereotip vagy megalázó megjegyzések hangozzanak el. A videó végén azt mondta:

Ha mi magunk is elmondjuk a saját történeteinket, felhívhatjuk a figyelmet arra, hogy ez nincs rendben.

Az SZFE most közleményében azt jelezte, hogy bár ők nem kaptak panaszt, az ügyben vizsgálat indult:

„Az SZFE vezetéséhez eljutott a színművész – nemzetiségi kultúrák specializáció idei felvételijével kapcsolatban közzétett videó. Bár az Egyetemhez hivatalos panasz nem érkezett, az elhangzott állítások súlya miatt a vezetés részletes írásbeli tájékoztatást kért a videóban név szerint említett oktatóktól, és megkezdte a kapcsolódó iratok összegyűjtését és áttekintését. A tények tisztázása után az SZFE dönt a szükséges további lépésekről.”

A színésznő teljes videója itt megtekinthető: