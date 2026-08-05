brfkrendőrségi videóelektromos roller
Belföld

A BRFK eltűntette a videót, amelyben a bukósisak nélkül rollerezők felett lengett a halál kaszája

Róka László / MTVA / MTI
admin Spirk József
2026. 08. 05. 12:51
Róka László / MTVA / MTI

Pár óra után eltűntette a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közösségi oldalairól azt a kétségtelenül figyelemfelkeltő videót, amelyben az elektromos roller szabálytalan használatának veszélyeit igyekeztek bemutatni.

A rendőrségi videóban a mostanában egyre gyakoribb baleseti okra, a bukósisak nélküli rollerezésre akarták felhívni a figyelmet egy általuk népszerűnek tartott formában.

Ezért az animációs filmben csuhába öltöztetett gyerekcsontvázként jelenítették meg a halált, amely a szabálytalanul közlekedőkre leselkedik. Természetesen kaszát is bevet ellenük.

A videót szerda délre visszavonták az összes rendőrségi közösségi felületéről.

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