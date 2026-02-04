reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Szerda friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. 02. 04. 07:00
2026. február 4., szerda

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

BKK

  • A 99-es autóbusz február 6. üzemzárásig terelve közlekedik, a Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) felé nem érinti a Kálvária tér és a Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) közötti megállókat, a Mátyás király tér felé pedig kihagyja a II. János Pál pápa tér M és a Mátyás tér megállót.

 

Mai időjárás:

  • Túlnyomóan borult idő várható országszerte.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 12 fok között alakul.
  • Késő estére 1 és 7 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Ráhel
  • Csenge

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 380,65
  • USD 322,8
  • CHF 414,48
  • GBP 441,17

 

Nagy Márton testvére körétől vette új székházát az iparkamara, az üzlet körül egy fidelitasosból lett milliárdos is feltűnt
Az MKIK nemrég költözött be új, XII. kerületi irodaházába. Bemutatjuk, miként hozható összefüggésbe az ügylettel a nemzetgazdasági miniszter, valamint azt is, hogyan bukkant föl az üzlet körül egy fidelitasosból lett milliárdos cége.

Az amerikaiak lelőtték az irániak egyik drónját, mire azok egy tanker elfoglalásával fenyegetőztek
Chappell Roan az extrán villantós ruhájáról: „Nem érzem annyira botrányosnak”
Választás, tehén, személycsere, rekordok: ez a kvíz megmutatja, mennyire emlékszel a januári történésekre
Büntetőkkel jutott Eb-döntőbe a női pólóválogatott
Nagy Márton testvére körétől vette új székházát az iparkamara, az üzlet körül egy fidelitasosból lett milliárdos is feltűnt
