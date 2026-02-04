Szerda friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. február 4., szerda
- Magyar Péter: a Tisza Párt szombaton mutatja be több mint 140 oldalas programját.
- Döntött a kormány: Budapestet már a jog sem védi az inkasszótól.
- Hiller és Czeglédy is függetlenként jelentkezett be a választásra, míg az MSZP lehet, nem is indul, utóbbit pedig a DK mutatta be.
- Megijedtek, és szoronganak a diákok, miután kézigránátos oktatófilmet vetítettek le nekik honvédelmi órán.
- Az amerikaiak lelőtték az irániak egyik drónját, mire azok egy tanker elfoglalásával fenyegetőztek.
- Négy év börtönt kér az ügyészség Marine Le Penre, az európai uniós források visszaélésszerű felhasználása miatt.
- Először szólalt meg valaki a brit királyi család szűk elitjéből az Epstein-aktákról.
- Bangó Margit állapotáról nyilatkozott az unokája: „Hónapok óta kórházban van kisebb-nagyobb megszakításokkal”.
- „Mindjárt elsírom magam, nincsenek erre szavak” – meghatódva nyilatkozott a póló-Eb elődöntőjének hőse.
- Bondár Anna: Más ukrán ellenfelekkel is teniszeztem korábban, nem volt hasonló esetre példa.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
BKK
- A 99-es autóbusz február 6. üzemzárásig terelve közlekedik, a Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) felé nem érinti a Kálvária tér és a Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) közötti megállókat, a Mátyás király tér felé pedig kihagyja a II. János Pál pápa tér M és a Mátyás tér megállót.
Mai időjárás:
- Túlnyomóan borult idő várható országszerte.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 12 fok között alakul.
- Késő estére 1 és 7 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Ráhel
- Csenge
Deviza középárfolyam:
- EUR 380,65
- USD 322,8
- CHF 414,48
- GBP 441,17
Nagy Márton testvére körétől vette új székházát az iparkamara, az üzlet körül egy fidelitasosból lett milliárdos is feltűnt
Az MKIK nemrég költözött be új, XII. kerületi irodaházába. Bemutatjuk, miként hozható összefüggésbe az ügylettel a nemzetgazdasági miniszter, valamint azt is, hogyan bukkant föl az üzlet körül egy fidelitasosból lett milliárdos cége.