Vége a luxusnak, lecserélte az elnöki Mercedes limuzint, és a Bank Centerből egy saját tulajdonú, de „puritán irodaházba” költözött a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK). Erről Nagy Elek, a szervezet elnöke beszélt nemrég egy interjúban. Nagy bő egy éve vette át az MKIK irányítását Parragh Lászlótól, aki 24 éven át vezette a kamarát.

Az új elnököt még az elődjénél is mélyebben gyökerező kapcsolat fűzi a kormánypártokhoz. Az egykori Vegyépszer Zrt. vezetőjeként Nagy Elek fontos szerepet játszott a Fidesz gazdasági hátországában, a cég az első Orbán-kormány idején az autópálya-építési megbízások kedvezményezettje volt. A milliárdos üzletember az iparkamara új elnökeként újrapozicionálta a szervezetet, és már az is felvetődött, hogy állami gazdaságirányítási feladatokat kapna az országos kamarai hálózat. Ez rámutat az Orbán Viktor miniszterelnök, illetve Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és a Nagy Elek közötti bizalmi viszonyra.

Ráadásul a Parraghot legyőző Nagy Eleknek a kamarai tisztújítás során az egyik fő szövetségese épp Nagy Márton egykori kollégája volt. Balog Ádám támogatásáról a Telex írt korábban, őt – még miniszteri kinevezése – előtt Nagy Márton váltotta a Magyar Nemzeti Bank alelnöki posztján, ahol éveken át munkatársak voltak. Miközben Nagy Eleket elnöknek választották meg, Balog a kamara alelnöke lett, azóta együtt állnak ki a kormány politikája mellett az Orbán Viktor által életre hívott Digitális Polgári Körök egyikében.

E bizalmi kapcsolatoknak azért is van jelentősége, mert az MKIK új – Nagy Elek által puritánnak nevezett – irodaházát épp Nagy Márton miniszter bátyjának üzleti körétől vásárolták, és bár a vételárat titkolják, az adásvétel körülményei sok szempontból árulkodók.