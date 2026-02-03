kézigránátszorongásgiumnázium
Megijedtek, és szoronganak a diákok, miután kézigránátos oktatófilmet vetítettek le nekik honvédelmi órán

2026. 02. 03. 20:27

Felzaklatta, szorong tőle – ezt mondta az egyik érdi gimnáziumban járó 11-es diák szülője, miután a tanórán kézigránátokról szóló filmet vetítettek le a tanulóknak a honvédelmi alapismeretek órán. A filmről az egyik szülő hangfelvételt is küldött az RTL Híradónak.

A riportból kiderült, hogy korábban lövészgyakorlaton is voltak egy tanórán. A megszólaló szülő szerint az eset után több diák megkérdezte, hogy tényleg lesz-e háború. A honvédelmi alapismeret órát egy hivatásos katona tartja, akit őrnagy úrnak szólítják a diákok.

Az RTL kérdésére azt írta a minisztérium: „a tantárgy nem fokozza, hanem csökkenti a bizonytalanságot, mert világos, kontrollált keretek között ad magyarázatot a fiatalokat is körülvevő biztonsági kérdésekre.”

A honvédelmi alapismereteket szeptember óta közel 400 középiskolában oktatják hivatásos katonák.

