A kormány az Alkotmánybíróság végzésére és a veszélyhelyzetre hivatkozva ezúttal valóban háborús időket idéző döntést hozott. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt rendelet az Ukrajna elleni háborúra hivatkozva ugyanis előírja, hogy a szolidaritási hozzájárulás teljesítése nem lehet vita tárgya. A kormány az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra hivatkozva úgy döntött, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt

az államháztartásról szóló törvényt,

a közigazgatási perrendtartásról szóló törvényt,

a 2023. évi, 2024. évi és 2025. évi költségvetési törvényt

a szerdától hatályos rendelet szerint kell alkalmazni. A 2023–2025. években esedékessé vált, az önkormányzat által meg nem fizetett szolidaritási hozzájárulás összegének beszedésére az idei költségvetési törvényt kell alkalmazni.

Nincs többé jogvédelem, pereskedés

A kormány mgehatározás szerint a szolidaritási hozzájárulás megállapítása, beszedése, elszámolása a központi költségvetés végrehajtásának technikai lebonyolítását szolgáló folyamat, az ezzel összefüggő intézkedés vagy irat nem minősül hatósági aktusnak,

ellene közigazgatási pernek vagy azonnali jogvédelemnek helye nincs.

A rendeletet visszamenőleg, a folyamatban lévő bírósági eljárásokban is alkalmazni kell. A kormány előírta, hogy a 2023–2025. években esedékessé vált szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos folyamatban lévő pert a bíróság megszünteti. A perköltséget az állam viseli. Ha az önkormányzat a 2025. évből a nettó finanszírozásból fennmaradt tartozását a folyamatban lévő perek megszüntetését követő 15 napon belül nem fizeti meg, akkor azt a Magyar Államkincstár rendelet hatálybalépését követő első időpontban hatósági átutalási megbízás benyújtásával beszedi. A rendelet melléklete szerint felsorolja a 2023-2024-es elmaradásokat. A 2023. évi szolidaritási hozzájárulás éves összege Budapest esetében csaknem 58 milliárd forint volt, tavaly pedig 75,5 milliárd.

Karácsony Gergely a jogban bízott

„A kormány újra rárabolt Budapest számlájára, leemeltek róla 11,7 milliárd forintot. Jogellenes ez is, ahogy a többi. A főváros ugyanis jogvédelmet kért a bíróságtól, ezt a bíróság még nem bírálta el, de önmagában az indítvány is el kellene tiltsa a kormányt az inkasszálástól. Már az olyan kormányt, aminek számít a jog, és amelyik betartja a törvényeket. De ez a kormány nem ilyen” – írta Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-oldalán. Előzőleg Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter jelentette be: újabb inkasszót nyújtott be Budapest ellen a Magyar Államkincstár.

A főváros néhány nappal korábban közölte, hogy közigazgatási perben folytatja a pereskedést. Karácsony Gergely abban bízott, hogy a jogi csatának ezt a fordulóját is megnyerik. Ezt többek között arra alapozta, hogy az iparűzési adó csak márciusban érkezik be, vagyis a fővárostól olyan pénzt vontak le, amivel nem is rendelkezik. Azt írta: „Budapest a nemzet fővárosa, az ország gazdaságának motorja, kulturális–szellemi életének szíve, ha a motor leáll, akkor a haladás is leáll, ha pedig valaki az ország szívét akarja megbénítani, annak számolnia kell azzal, hogy ettől az egész ország kap infarktust. Ez pedig súlyos károsodáshoz vezet abban az agyban, amelyik ezt jó ötletnek találta.”