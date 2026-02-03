czeglédy zsoltdkhiller istvánmszp
Hiller és Czeglédy is függetlenként jelentkezett be a választásra, míg az MSZP lehet, nem is indul, utóbbit pedig a DK mutatta be

Az MSZP választmányi elnöke eddig ötször nyerte meg a pesterzsébeti körzetet, míg az „Ördög ügyvédje” perben elítélt politikus 2022-ben kikapott Szombathelyen.

Miközben az MSZP még nem döntötte el, hogy induljon-e az áprilisi választáson, addig Hiller István választmányi elnök már be is jelentkezett független jelöltként a Nemzeti Választási Irodánál (NVI).

Hiller a múlt héten jelentette be, hogy újraindul az általa eddig ötször megnyert pesterzsébeti egyéni választókörzetben. Azt mondta, azért indul el a parlamenti választáson, mert komolyan veszi azt, hogy más emberek érdekét képviselni nemes dolog.

Az NVI honlapjáról kiderül, hogy Czeglédy Csaba is független jelöltként regisztráltatta magát a szombathelyi központú Vas megyei 1-es körzetben a választásra. A politikust a DK- kongresszusán a párt által támogatott független jelöltként mutatták be.

A jelenleg szombathelyi önkormányzati képviselőként dolgozó Czeglédy már 2024-ben jelezte egy, a szociális helyzet mélyrepülését firtató bejegyzésben, hogy gondolkodik a 2026-os rajthoz álláson. A politikus összellenzéki jelöltként a 2022-es választáson 40,2 százalékot ért el, így alulmaradt a kerekítve 50 százalékot szerző fideszes Hende Csabával szemben.

Czeglédy Csabát 2025-ben bűnösnek mondták ki a Borkai Zsolt korábbi győri fideszes polgármester szexfelvételeivel kapcsolatos „Ördög ügyvédje” perben.

