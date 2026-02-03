marine le penbíróságügyészség
Négy év börtönt kér az ügyészség Marine Le Penre

2026. 02. 03. 21:46

A francia ügyészség négyévnyi börtönbüntetést és öt év közügyektől eltiltást kért Marine Le Penre, a Nemzeti Tömörülés politikusára az európai uniós források visszaélésszerű felhasználása miatt indított fellebbviteli tárgyaláson – írja a Reuters.

Le Pent tavaly májusban négy év börtönre – ebből két év felfüggesztettre – ítélték, emellett öt évre eltiltották közfeladat viselésétől. 

A vád szerint a korábban pénzügyi nehézségekkel küzdő párt, akkoriban még Nemzeti Front, nem erre szolgáló EU-s forrásokból fedezte munkatársai fizetését 2004–16 között. Az ügyben Le Pen mellett a pártot és több más személyt is vád alá helyeztek, első fokon 25 embert marasztaltak el, tizenketten fellebbeztek. Az ügyészek szerint Le Pen jogász, ő írt alá, tudnia kellett, mi történik.

