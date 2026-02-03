Bangó Margit állapotáról nyilatkozott az unokája: „Hónapok óta kórházban van kisebb-nagyobb megszakításokkal”

Bangó Margit egészségi állapotáról közölt riportot a Tények Plusz. Az énekesnő unokája, Tina szólalt meg nagymamája állapotáról a tévéműsorban.

Jelen pillanatban kórházban kezelik, hosszú hónapok óta kórházban van kisebb-nagyobb megszakításokkal. A kórházban nem Margitka a neve, nem művésznő, hanem úgy hívják: a harcos

Hozzátette:

Nagyon szeret mindenkit, kitart a végsőkig. Jó úton haladunk, elindult a gyógyulás folyamatán. Tartsák az emberek tiszteletben, hogy minden erejével a gyógyulásra kell koncentrálnia. Jó állapotban van, nem szorul ellátásra. Nem magatehetetlen, jön-megy, észnél van, de kemény harcot vív az egészségéért. A legfontosabb, hogy rajta van a gyógyuláson, hisszük, hogy győztes lesz az út.

– fogalmazott Tina.

Bangó Margit többször is meg kellett küzdjön a rákkal, mindannyiszor sikerült is neki.