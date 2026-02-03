Először szólalt meg valaki a brit királyi család szűk elitjéből az Epstein-aktákról

Vagy negyedszázaddal ezelőtt kezdődött, de a folyamatosan előkerülő új információk miatt máig nem zárult le az úgynevezett Epstein-ügy. A bírósági iratok, a tanúvallomások és a hivatalos vizsgálatok egy botrányos történetet rajzolnak ki a szexuális bűncselekményekről, a hatóságok eljárásairól, a titkos vádalku hátteréről, a brit királyi család érintettségéről, a politikai következményekről – írtuk meg elemző cikkünkben a minap az Epstein-ügyről.

Eduárd herceg, Károly király testvére a dubaji kormányok világcsúcstalálkozóján beszélt az Epstein-aktákról, miután a CNN egyik újságírója megkérdezte, hogyan „kezeli” az ügy irataival kapcsolatos utóhatásokat.

A legjobb szándékkal mondom, de nem vagyok biztos benne, hogy ez a közönség a legcsekélyebb mértékben is érdeklődik ez iránt. Ők mind azért jöttek ide, hogy az oktatásról, a jövő megoldásairól halljanak. (…) Szerintem mindig nagyon fontos emlékezni az áldozatokra, és arra, hogy kik is valójában az áldozatok mindebben.

Kitagadott testvére is érintett

Andrew Mountbatten Windsort, akit korábban András hercegként ismertek, októberben megfosztották királyi címeitől, miután egyre nagyobb figyelem irányult Epsteinhez fűződő kapcsolataira.

A pénteken nyilvánosságra hozott e-mailek számos levélváltást mutatnak Epstein és András között azokból az évekből, miután az amerikai milliárdos bűnösnek vallotta magát egy kiskorú megrontásának ügyében.

Mint ismert, Andrásról már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epsteinnel, aki fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények miatt többször is megjárta a börtönt, és legutóbbi őrizetbe vétele után öngyilkos lett. Epstein egyik áldozata, a floridai illetőségű Virginia Giuffre – aki tavaly szintén öngyilkos lett – 2014-ben pert indított András ellen azon a címen, hogy Epstein 2001-ben és 2002-ben három alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt a korábbi herceggel. Virginia Giuffre 2001-ben 17 éves volt, a floridai törvények szerint még kiskorúnak számított.

Ezt az ügyet sikerült peren kívül rendezni, a botrány azonban tavaly ismét fellángolt, miután valótlanoknak bizonyultak András azon korábbi állításai, hogy Epsteinnel szexuális bűncselekményeinek kiderülése után megszakította a kapcsolatot. A brit sajtó feltárta azt is, hogy András megpróbálta rávenni a rendőrséget terhelő adatok beszerzésére Virginia Giuffre-ról.

Egyre többen követelik most, hogy András az Egyesült Államokban tegyen vallomást arról, mit tud Epsteinnel kapcsolatban.