Magyar Péter a regisztrációs időszak megnyílásával leadta a Tisza Párt jelentkezését a választásra, és az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, hogy a közösségük készen áll a megmérettetésre.

Mint mondta, Csézi Erzsébet bejelentésével felsorakozott mind a 106 képviselőjelöltjük, és Csézy személyében „kellőképpen erős” kihívott kapott a fideszes Tállai András a mezőkövesdi választókerületben. „Érdekes, amikor egy valódi matyót leárulózik egy volt MSZMP tag” – mondta arról, hogyan köszöntötte a tiszás jelöltet az inkumbens képviselő.

Magyar azt is mondta, hogy van programjuk és kész a csapatuk, de még fognak további szakértőket bemutatni a nyilvánosságnak. Hozzátette, hogy

február 7-én, szombaton mutatják be a Tisza programját

(amit egyébként január végére ígértek).

Megjegyezte, nem egy megszokott dolog, hogy egy kormányzásra valós esélyekkel készülő párt részletes programot mutat be Magyarországon.

Szerinte a Tisza prioritásai ismertek. Ezek közül felsorolta az uniós pénzek hazahozatalát, a korrupció felszámolását, a gazdaság beindítását, az állami egészségügy talpra állítását, az oktatás megsegítését – „általánosságban egy emberséges és működő ország elindítását”. Feladatuknak tartja megmutatni azt is, hogy a terveikhez honnan lesz pénz, ezt szombaton meg fogják tenni.

A Tisza Párt elnöke elmondta, hogy emlékei szerint „száznegyven valahány” oldalas lesz a nyilvános program, amit még csinosítanak, szerkesztenek. A bemutatott fejezetek mögött sokkal részletesebb részprogramokkal is rendelkeznek, tette hozzá.

Magyar Péter azt mondta, minden mérvadó kutatás szerint ők vezetnek a Fidesszel szemben. Erre példaként felhozta a korábban erősen kormánypárti Békés megyei 2-es és 4-es választókörzetekkel kapcsolatban nemrég publikált kutatásokat, amelyek szerint mindkét helyen a tiszás jelöltek vezetnek. Kérdésre hozzátette, hogy a párt „nagyon kevés” közvélemény kutatást végeztet a Fideszhez képest, de eljutnak hozzá más pártok, köztük a kormánypárt mérései is. Azt állította, hogy konkrét választókörzetekben mérik a pártverseny állását, és

jelenleg nem tud olyan OEVK-ról, ahol három százalékkal többel vezetne a Fidesz előttük. A körzetek nagy többségében viszont nagy vagy meggyőző fölénnyel vezet a Tisza, mondta.