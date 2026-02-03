Az amerikaiak lelőtték az irániak egyik drónját, mire azok egy tanker elfoglalásával fenyegetőztek

Egy amerikai repülőgép-hordozóról kedden kilőttek egy iráni drónt, miután az agresszíven közeledett az Arab-tengeren, írta a CNN. Néhány órával később az iráni Forradalmi Gárda két hajója megközelített és megfenyegetett egy amerikai zászló alatt közlekedő tartályhajót a Hormuzi-szorosban.

Mindeközben amerikai és iráni tisztviselők pénteken terveznek diplomáciai tárgyalásokat tartani, hogy elkerüljék a két ország közötti katonai összecsapást.

Az amerikai hadsereg Központi Parancsnokságának (CENTCOM) szóvivője azt mondta, hogy az iráni drón a kilövése előtt agresszíven közeledett a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozóhoz. Állítása szerint a hadihajó az incidens alatt az Arab-tengeren haladt, körülbelül 800 kilométerre Irán partjaitól.

Órákkal később két iráni, fegyverekkel felszerelt hajó közelítette meg az M/V Stena Imperative nevű, amerikaiak által üzemeltetett, az USA zászlója alatt közlekedő tankert. Az irániak háromszor nagy sebességgel elhaladtak a tartályhajó mellett, miközben egy Mohajer drónt is felrepítettek a levegőbe. Az egyik elhaladás során az irániak rádión keresztül azzal fenyegetőztek, hogy elfoglalják a tankert, miközben az nemzetközi vizeken tartózkodott. Az iráni fenyegetésre a térségben állomásozó USS McFaul romboló reagált, ami a légierő segítségével kikísérte a tankert a térségből – mondta az amerikai hadsereg szóvivője.