Bondár Anna: Más ukrán ellenfelekkel is teniszeztem korábban, nem volt hasonló esetre példa

Olekszandra Olijnyikova már a kolozsvári meccs előtti napon közölte, hogy nem fog majd kezet Bondár Annával, amiért a magyar teniszező 2022-ben részt vett egy oroszországi bemutató tornán.

„A tornát a Gazprom finanszírozta, amely az orosz háborús gépezet egyik kulcsfontosságú pénzügyi pillére. Oroszország ugyanezeket a forrásokat használja ukrán nők és gyermekek megölésére és megcsonkítására, szüleink, testvéreink és férjeink elpusztítására” – mondta.

Ezek után sokan kiemelt figyelemmel követték a világranglista 91. helyén álló játékosának meccsét Bondár ellen. Végül 6:4, 6:4 arányban az ukrán játékos nyert. A Nemzeti Sport pedig kiszúrta, hogy a Kolozsvári Rádiónak mesélt az esetről.

„Készültem rá, hogy ez lesz. Nem egy egyszerű helyzet, de ő a döntését meghozta, nekem ezt el kellett fogadnom. Nem tudok a történteken változtatni és soha nem támogattam a háborút, azt szeretném, ha béke lenne a világban. Egyáltalán nem közelített felém, nem nagyon állt szóba senkivel a lány. Bíztam benne, hogy esetleg változik a véleménye, de ez nem történt meg, úgyhogy így kellett elfogadnom a helyzetet, ami nem volt egyszerű.

Más ukrán ellenfelekkel is teniszeztem korábban, tavaly például Szvitolinával háromszor, vele és más ukrán játékossal sem volt hasonló esetre példa. Nyilván nem esik jól, de ez az ő döntése, amit el kell fogadjak

– idézi az NSO Bondár nyilatkozatát.

Miért veszítette el a meccset?

A magyar játékos egyébként természetesen a mérkőzésről is beszélt, elmondása szerint nem találta Olijnyikova stílusának ellenszerét.

„Nem játszottam igazán jól, nagyon kellemetlen stílusú ellenfél, nem megszokott, úgyhogy nem is igazán tudtam alkalmazkodni a játékához. Okosan játszott, én meg nem találtam rá megoldást. Az első fordulós meccsemen is voltak lyukak a játékomban, voltak, amikkel szenvedtem, és ezt nem igazán sikerült mára levetkőzni” – mondta.

Bondár számára egyébként párosban is véget ért a kolozsvári torna, mután kikapott a belga Greet Minnennel az oldalán a nyitókörben a Maja Chwalinska, Kaja Juvan lengyel, szlovén duótól.