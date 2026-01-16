Lázár János lehet egy Fidesz-vereség nagy győztese?

A DK és a Medián „egyszázalékos” csörtéjétől indul ma Nagy Gergely Miklós, Pető Péter, valamint Nagy József. Szó esik még a befagyni tetsző közvélemény-kutatási adatokról, a Fidesz esetleges stratégiai hibájáról, Lázár János párton belüli győzelméről, a domain-baki okáról és a tigris hamis szeméről is.