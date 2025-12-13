tüntetésgyermekvédelemszőlő utcai javítóintézetorbán viktor
A nap legfontosabb hírei – 2025.12.13.

2025. 12. 13. 20:39
  • Magyar Péter: Ajtókilincsekkel, botokkal verik, lábbal rugdossák a gyerekeket. Miért hallgat a köztársasági elnök?
  • „Orbán Viktor hazugságaitól a teljes (le)bukásig” – videót közölt Magyar Péter az eltitkolt gyermekvédelmi jelentés kapcsán
  • Orbán Viktor elismerte, az ellenfél még erősebb
  • Orbán Viktor reagált a Szőlő utcai videókra: váll-lapos rendőröktől várja, hogy rendet tegyenek a javítóintézetekben
  • Hadházy: A bukott exfideszes Simonka György beismerte, ő szerzett jól fizető, alibi állást egy másik fideszesnek
  • Szuperinfluenza jelent meg Magyarországon, sokkal többen betegek
  • 63 éves korában meghalt Tóth Tibor Tiboru
  • Ötöslottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

Dühös a tömeg
A halálba zuhant a pickleball-játékos, aki a labdát akarta visszavinni
„Tíz nap alatt több ember halhatott meg, mint a gázai háború két évében” – az űrből is látszik a gyilkolás Szudánban
Orbán Viktor reagált a Szőlő utcai videókra: váll-lapos rendőröktől várja, hogy rendet tegyenek a javítóintézetekben
Nagy Tesvér szeret, Patti Smith emlékezik, Krasznahorkai humorizál – könyveket ajánlunk a fa alá
