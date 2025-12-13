Szuperinfluenza jelent meg Magyarországon, sokkal többen betegek

Szuperinfluenza jelent meg Magyarországon, jelenlétét a népegészségügyi központ is megerősítette – tudósít az RTL Híradó.

Az újfajta törzs részben eltér attól, ami ellen a jelenleg is használt oltóanyag védelmet nyújt. A szakemberek ugyanakkor egyetértenek, hogy az oltás még így is segíthet a súlyos lefolyású esetekben. Az Országos Kórházi Főigazgatóság azt írta az RTL Híradónak: a kórházak a szokásosnál magasabb betegszámmal járó szezonra készülnek.

A riportban elhangzik, hogy az az új törzs az EU-s tagállamokban jelenleg az influenzás megbetegedések feléért felelős. Tudni érdemes, hogy a jelenleg használt oltóanyag nem véd teljesen az új mutánssal szemben, ugyanakkor a súlyosabb következményekkel szemben védelmet nyújt.

Az elmúlt héten közel 30 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, ez magasabb szám a tavaly ilyenkori adatnál.