orbán viktorfideszdpk háborúellenes gyűlésdpk
Élő Belföld

Mohácsra vonult a Fidesz, újabb „háborúellenes” gyűlést tart Orbán Viktor

Mohos Márton / 24.hu
admin Horváth Csaba László
2025. 12. 13. 10:55FRISSÍTVE: 2025. 12. 13. 11:01
Mohos Márton / 24.hu
A Digitális Polgári Körök országjárásának következő állomása Baranya megyébe vezetett. Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Mohácson tart „háborúellenes” gyűlést zárt körben a város sportcsarnokában. Élő közvetítésünk a pártrendezvényről.
11:01

A Magyar Nemzet szerint több meglepetésvendég is lesz

A kormánypárti Magyar Nemzet azt írja, hogy a DPK mohácsi gyűlésén több meglepetésvendég is fellép majd Orbán Viktor miniszterelnök mellett.

Mint írják, a DPK-gyűlésen, egy igazán különleges szereplő fog beszélgetni a kormányfővel. A beszélgetés fókuszában a hazánkat leginkább érintő kül- és belpolitikai események, fognak állni. Az interjú végén pedig a megjelentek a korábban megszokott rend szerint, szabadon kérdezhetnek a miniszterelnöktől.

Friss

Népszerű

Összes
„Orbán Viktor hazugságaitól a teljes (le)bukásig” – videót közölt Magyar Péter az eltitkolt gyermekvédelmi jelentés kapcsán
Hadházy: A bukott exfideszes Simonka György beismerte, ő szerzett jól fizető, alibi állást egy másik fideszesnek
Török Gábor: A kegyelmi ügy óta folyton az az ember érzése, hogy nincs minden az asztal fölött
Zelenszkij látszólag eleget tenne Putyin és Trump óhajának – de tényleg megtartanák háború idején az elnökválasztást?
„Elvesztette mind a centrumkórház, de lassan a kórház funkcióját is” – Kunetz Zsombor riasztó levelet tett közzé egy budapesti kórház sürgősségi osztályát érintően
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik