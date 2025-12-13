Mohácsra vonult a Fidesz, újabb „háborúellenes” gyűlést tart Orbán Viktor

A kormánypárti Magyar Nemzet azt írja, hogy a DPK mohácsi gyűlésén több meglepetésvendég is fellép majd Orbán Viktor miniszterelnök mellett.

Mint írják, a DPK-gyűlésen, egy igazán különleges szereplő fog beszélgetni a kormányfővel. A beszélgetés fókuszában a hazánkat leginkább érintő kül- és belpolitikai események, fognak állni. Az interjú végén pedig a megjelentek a korábban megszokott rend szerint, szabadon kérdezhetnek a miniszterelnöktől.