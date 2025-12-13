63 éves korában meghalt Tóth Tibor Tiboru

Hatvanhárom éves korában meghalt Tóth Tibor Tiboru, író, blogger, rendőr, aki főként a rendvédelmi és katonai kérdésekről szóló LEMIL bloggal lett ismert – írta a Telex.

Nyáron tudta meg, hogy ALS-beteg, erről írt is az egyik blogján. Másik oldalán, a Tiboru mesél blogon november 17-én köszönt el olvasóitól.

Az a helyzet, hogy gyógyíthatatlan (gyengébbek kedvéért: halálos) betegségben szenvedek, amit két hónapja diagnosztizáltak. Ez az ALS egyik speciális verziója, az úgynevezett bulbáris ALS. Ez azt jelenti, hogy a hangszálak mozgatásért felelős izmokat vezénylő idegpályák sorvadnak el először (innen ered a március óta fennálló és egyre súlyosodó beszédzavarom), majd a légzés csődöl be. Magyarán: statisztikailag egy-másfél éven belül meg fogok fulladni.

– írta blogján.

Halálhírét felesége, Bárányi Ildikó is megerősítette a Telex kérdésére.

Konteó

Tóth Tibor 1962-ben született Temesváron, 1987 óta élt Magyarországon. A rendszerváltozáskor rendőr lett, és többek között a Magyar Rendőrség Tanúvédelmi Szolgálatának parancsnoka volt. 2009-ben leszerelt, ezután kezdett el Tiboru néven blogolni. Eleinte katonai-rendészeti témájú, utazási, később pedig összeesküvés-elméletekkel foglalkozó blogok szerzőjeként vált ismertté. Tiborunak több könyve is megjelent, Konteó címmel olyan összeesküvés-elméletekről, amelyek nem hagyták nyugodni – írta a lap.

Rácz András biztonságpolitikai szakértő búcsúzó posztjában úgy emlékezett meg Tiboruról:

Zseniális stílusban írt, egyszerre tudod alapos és olvasmányos lenni, és mindez úgy, hogy át-átsütött a szövegén az is, hogy itt valójában élet-halál kérdésekről volt szó.