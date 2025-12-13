orbán viktorszőlő utcareakció
Belföld

Orbán Viktor reagált a Szőlő utcai videókra: váll-lapos rendőröktől várja, hogy rendet tegyenek a javítóintézetekben

Orbán Viktor
Adrián Zoltán / 24.hu
admin Török László
2025. 12. 13. 09:53
Orbán Viktor
Adrián Zoltán / 24.hu

„Itt nem lehet mellébeszélni. Még egy bűnöző fiatallal sem lehet úgy bánni, ahogy ez a fogvatartó bánt a fogvatartottal. Ez elfogadhatatlan, nincs mese” – nyilatkozta a Mandinernek Orbán Viktor a Szőlő utcai javítóintézetből kikerült videók kapcsán.

A kormányfő kifejtette, hogy „a Szőlő utca az egy speciális intézet. Ott bűnöző fiatalkorúak vannak, mind követtek el bűncselekményeket. Leginkább súlyosakat, emberöléssel bezárólag. Tulajdonképpen az a börtönnek egy fajtája.

Ami mindannyiunkat felzaklatott, hogy egy nagyon nehéz közegben egy nehéz szituációt egy fogvatartó úgy oldott meg, ami elfogadhatatlan. Sőt, bűncselekményt valósított meg.

Megismételte, hogy öt ilyen intézet van Magyarországon, ezek élére pedig az elmúlt napokban  váll-lapos rendőröket” nevezett ki a belügyminiszter. Kiemelte, az intézmények felügyeletét a szociális igazgatásból át kellett tenni a büntetés-végrehajtási területre, ahol megvan a rutin ezek működtetésére. Orbán Viktor hangsúlyozta, azt várja az intézkedéstől, hogy a rendőrök rendet tesznek.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Falhoz szorította és fojtogatta a szibériai óvónő a hároméves kislányt – videó
Először beszélt nyilvánosan daganatos betegsége kezeléséről a brit uralkodó
Videón a kaliforniai gázrobbanás
Esélye sem volt döntőbe jutnia a magyarokat kiejtő holland kéziválogatottnak
„Elvesztette mind a centrumkórház, de lassan a kórház funkcióját is” – Kunetz Zsombor riasztó levelet tett közzé egy budapesti kórház sürgősségi osztályát érintően
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik