„Orbán Viktor hazugságaitól a teljes (le)bukásig” – videót közölt Magyar Péter az eltitkolt gyermekvédelmi jelentés kapcsán

Magyar Péter péntek délután nyilvánosságra hozott egy gyermekvédelmi jelentést, amelyet állítása szerint a kormány 2021 óta titkol az állami gyermekvédelem alatt élő gyermekek ellen elkövetett bűncselekményekről.

A dokumentum az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat egyik osztálya készítette, és a Belügyminisztérium is elismerte, hogy valódi. A tárca azt írta:

A hatóság tapasztalatait, jelzéseit folyamatosan beépítjük a gyermekvédelmi rendszerbe, a törvényalkotásba.

A jelentés többek közt azt tartalmazza:

minden ötödik, állami gondozás alatt élő gyermeket bántalmaznak. Mint írják: „a gyermekvédelmi gyámok 3381 gyerek esetét jelezték, ami a szakellátásban élő gyermekpopuláció 21,5 százaléka, vagyis a gyermekek több mint ötödét érte valamilyen abúzus”.

A szexuális bántalmazási ügyek negyede soha nem jut el a hatóságokig.

A gyámok mindössze 10 százaléka mondta azt, hogy a rábízott gyerekek nem érintettek bántalmazásban.

A gyámok 38 százaléka tud legalább egy olyan gyerekről, akit a szakellátás ideje alatt szexuálisan bántalmaztak.

Mindezek után a Tisza Párt elnöke egy videót közölt a Facebook-oldalán, amely Orbán Viktor szavaival kezdődik, amikor a kormányfő azt mondta:

A magyar állam azt tudja mondani, hogy igen, a ránk bízott gyerekekkel tisztességesen bánunk, megfelelő helyen vannak, megfelelő körülmények között és megfelelően fölkészített emberek foglalkoznak velük.

A videóban Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is megjelenik.