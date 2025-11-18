- Déjà vu és romlottság – Orbán Viktor és Gulyás Gergely már kora reggel reagált a Tisza jelöltállítására
- Magyar Péter a jelöltállításról: Orbánék láthatóan totálisan lefagytak
- Török Gábor: Korábban ilyenre sem volt példa Orbán Viktor részéről
- Magyar Péter: Ameddig nincs meg a végleges 106 jelölt, az embereink nem nyilatkoznak a sajtónak
- Ezek a tiszás jelöltek indulnak pole-pozícióból
- Kibújt a szög a zsákból, pepihúsként összevagdosott, virtigli brüsszelita arcok
- Elvégezte a Megafon képzését a Tisza Párt egyik képviselőjelöltje
- Zárug Péter Farkas: A Tisza Pártnak most van legalább ezer embere, akiket bármilyen posztra beépíthet
- Gulyás Gergely: Magyar Péter bolond, ezt ő is elismerte akkor, amikor még beszéltünk
- Több mint 3 millió forintjába került Szabó Tímeának az, hogy felmutatta az összevert arcú Orosz Bernadett fotóját
- Orosz Bernadett kérdezi Menczer Tamástól: Miért nem számít az életem?
- Betiltották a műhúst Magyarországon
- Megszavazta az amerikai képviselőház az Epstein-akták nyilvánosságra hozását
A nap legfontosabb hírei – 2025.11.18.
Adrián Zoltán / 24.hu
Porcher Áron a TISZA Párt Kampánynyitó Rendezvényén a MOM sportközpontjában 2024. július 6-án.
