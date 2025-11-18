napi szummahírösszefoglaló
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2025.11.18.

Adrián Zoltán / 24.hu
Porcher Áron a TISZA Párt Kampánynyitó Rendezvényén a MOM sportközpontjában 2024. július 6-án.
admin Kerner Zsolt
2025. 11. 18. 21:49
Adrián Zoltán / 24.hu
Porcher Áron a TISZA Párt Kampánynyitó Rendezvényén a MOM sportközpontjában 2024. július 6-án.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Borbély Alexandra: Elváltam volna, ha egy gyerek van, mert tuti, csak én lettem volna vele... mert a férfiaknak mindig dolguk van, mindig sokkal fontosabb, mint a nőké
Véresre verte párját egy férfi az M35-ös autópálya Pródi pihenőjében, a lábán is alig álló nő egy kamionostól kért segítséget
A világ egyik legdrágább magángépe landolt Budapesten
Tordai Bence: Van egy ajánlatom a leendő budai tiszás kihívómnak
Sárkányok Kabul felett: hatmilliárdos hőseposz arról, hogy katonának lenni óriási szívás
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik