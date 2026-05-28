magyar péterszorcsik viki
Élet-Stílus

Szorcsik Viki Magyar Péter országgyűlési felszólalásáról: Odavagyok, hogy végre a mocskos pofájukba van mondva minden, amit a magyar néppel tettek!

Varga Jennifer / 24.hu és Tulok András / RTL Klub
admin Grósz Petra
2026. 05. 28. 07:59
Varga Jennifer / 24.hu és Tulok András / RTL Klub

Kedden került sor az Országgyűlés első rendes ülésére, ami igen feszült hangulatban telt. Az ülés egy pontján például Magyar Péter a következőket mondta a Fidesz frakcióvezetőjének, Gulyás Gergelynek:

Ön se hiszi el, hogy a leköszönt, megfutamodott, bukott miniszterelnöknek az édesapja 86 évesen úgy döntött, hogy 20 milliárd forintból vagy ki tudja, mennyiből fölépíttet egy uradalmi birtokot, és több évtizedes bányavállalkozói múlt után most karriert vált 86 évesen, és gazdálkodó lesz, és rögtön a zebratenyésztéssel kezdi. Ezt szerintem ön sem hiszi el, frakcióvezető úr.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Péter Magyar (@magyar_peter_official_the_man) által megosztott bejegyzés

Az említett jelenetről készült felvételt nemrég Szorcsik Viki is megosztotta a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében. A videó mellett úgy fogalmazott:

Istenem, de csodás szimfónia ez! Micsoda zene füleimnek, egyszerűen oda vagyok, hogy végre a mocskos pofájukba van mondva minden, amit a magyar néppel tettel! Alig várom, hogy újra meg újra lássam, halljam a parlamenti üléseket! Semmit ne hagyjon ki, miniszterelnök úr, hosszú még a lista!

Kapcsolódó
Feszült hangulatban telt az Országgyűlés első rendes ülése, Magyar Péter egy ponton odalépett Gulyás Gergelyhez
Öt vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők az Országgyűlés keddi ülésén.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Lovász László a távozása óta nem hallgat Bochkort: „Azt sem tudom, az utódom hogyan muzsikál”
Nagyvásznon láthatjuk az utóbbi évek egyetlen valamirevaló magyar szexjelenetét
Török Gábor: Nem biztos, hogy jó Magyar Péternek, ha Orbán Viktor nem lehet már miniszterelnök
Eszenyi Enikő nyílt levélben kért bocsánatot: Kérem, fogadják el, hogy lehetséges a változás
Kiszámoltuk, mennyibe kerülhet évente Hatvanpuszta fenntartása
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik