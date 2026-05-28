Milák nem lassít, megint versenycsúcsot repesztett

Milák Kristóf nyerte a 100 méteres pillangóúszás döntőjét a Mare Nostrum versenysorozat második állomásán, a franciaországi Canet-en-Roussillonban.
A hivatalos honlap szerint a kétszeres olimpiai bajnok csütörtökön 50.73 másodperces versenycsúccsal győzött, nagy csatában, hat századdal előzte meg a párizsi ötkarikás fináléban harmadik kanadai Ilya Kharunt.
A Honvéd klasszisa az 50 méter gyors döntőjében is érdekelt volt, itt 21.88-cal harmadik lett.
Milák Kristóf két év után indul imsét nemzetközi versenyen, a Mare Nostrum első, monacói állomásán is szállította a győzelmeket és egy versenycsúcsot ott is úszott.
A Mare Nostrum-sorozat a hétvégén Barcelonában zárul.
Kapcsolódó
Milák Kristóf edzésen is jobbat úszott, mint a kokszolimpia győztese
A magyar szövetség azt írta, nincs egyetlen porcikája sem, amely bármilyen közösséget vállalna a vállalhatatlannal.