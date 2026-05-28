Telex: titkos kormányhatározat nyomán vett ki az Orbán-kormány több százmilliárdot a büdzséből

A kormányváltás utáni átadás-átvétel során derült ki, hogy az idei költségvetésből 286 milliárd forint hiányzik az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) kasszájából.

A lap szerint az előkerült dokumentum alapján a Lázár János vezette tárca eredetileg 310 milliárd forinttal számolt a gyorsforgalmi utak rendelkezésre állási díjára, de a Nemzetgazdasági Minisztérium utasítására azonban ezt 210 milliárdra csökkentették.

A büdzsé ezen részét Lázár János és Nagy Márton is aláírta, a hiányra viszont az ezeroldalas indoklás sem ad magyarázatot.

A hiányzó összeg legnagyobb részét a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó MKIF Zrt. által kezelt autópályák rendelkezésre állási díja teszi ki, az összeg 175,6 milliárd forintra rúg. A forráselvonás hátterében egy nem nyilvános kormányhatározat állt a lap állítása szerint, mivel a korábbi kabinet 2025 elején ugyanis arra számított, hogy sikerül módosítani a koncessziós szerződést a magyar állam és a konzorcium között. Ettől a lépéstől a kiadások jelentős csökkenését várták.

A szerződésmódosítás azonban a választásokig nem valósult meg, így az államnak továbbra is havi több tízmilliárd forintot kell fizetnie a koncesszornak.

Vitézy Dávid jelenlegi közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a költségvetésben hagyott 210 milliárd forint csupán az év első felének díjfizetésére elegendő.

A helyzet teljes tisztázásához a kiadáscsökkentést elrendelő titkos határozat nyilvánosságra hozatalára lenne szükség. A határozatot a jelenlegi kormány hozhatja nyilvánosságra. – írja a Telex.

Eközben a Fidesz közleményben utasította vissza a Tisza-kormány vádjait a költségvetés szándékos meghamisításáról. A párt hangsúlyozta, hogy a büdzsét az alkotmányos szabályoknak megfelelően, törvényesen és átláthatóan hajtották végre.