Elvégezte a Megafon képzését a Tisza Párt egyik képviselőjelöltje

Szabó Péter Mihály politológus, a Tisza Párt budapesti képviselőjelöltje 2022-ben elvégezte a Megafon Digitális Inkubátor Központ közösségimédia-képzését, olvasható a jelölt Linkedin-profilján. Szabó egyike annak a három jelöltnek, akik közül a Tisza két körben képviselőjelöltet választ a budapesti 1-es körzetben. Itt indul a Tisza programalkotásért felelős szakértője, Tanács Zoltán is.

Kérdéseinkkel megkerestük a Tisza Pártot, és, habár először nem kívánták kommentálni az értesülésünket, később közölték, hogy Magyar Péter pártelnök a Telex élő adásában elmondta az álláspontjukat. Magyar ugyan Szabót nem nevezte meg, de valóban kitért rá, hogy a jelöltjeik között szerepel egy volt fidelitasos, aki elvégezte a Megafon képzését. Azt is jelezte, hogy a 24.hu már kiszúrta a szóban forgó jelöltet.