Nagyvilág

Negyedszer lesz miniszterelnök Szlovéniában Orbán mindent túlélő szövetségese, noha nem ő győzött a választáson

Jure Makovec / AFP
A jobboldali Szlovén Demokrata Párt vezetője, Janez Jansa sajtótájékoztatója, miután 2026. május 22-én a ljubljanai Országgyűlésben megszavazták kinevezését Szlovénia miniszterelnökévé.
admin Szegő Iván Miklós
2026. 05. 28. 21:00
Tizenhét évesen lett kommunista párttag, volt közben liberális és szocdem is, 67 évesen viszont már egy jobboldali nacionalista párt éléről kerülhet negyedszer is a miniszterelnöki székbe Janez Jansa. A politikus 1975 óta megjárta a kommunista Jugoszlávia és a függetlenné vált Szlovénia börtöneit, szabadsághősből lett korrupcióba belebukó kormányfő. Indult érte mozgalom, amelynek a lakosság öt százaléka tagja volt, mégis ő a délszláv állam egyik legnépszerűtlenebb politikusa. Az idén sem nyerte meg a választást, mégis újra miniszterelnök lesz – amihez már Orbán Viktor is gratulált. Ki ő és mit tud a politikáról az, aki 33 éve vezeti pártját, és a titkos szavazáson több voksot kapott a ljubljanai parlamentben, mint amennyien nyilvánosan támogatták a megválasztását?

A szlovén parlament május 22-én meglepő módon 51 szavazattal Janez Jansát bízta meg kormányalakítással, pedig a nyilvánosan őt támogató pártoknak csak 48 képviselőjük van a 90 főből álló új törvényhozásban. Az 1958-ban született politikusnak megválasztott miniszterelnök-jelöltként bő két hete van arra, hogy miniszterjelöltjeit a parlament elé terjessze. Jansa országa legidősebb miniszterelnöke lesz, sikeréhez Orbán Viktor az elsők között gratulált.

Az 51 támogató szavazat azért meglepő, mert eszerint legalább egy ellenzéki honatya is Jansára voksolt a titkos szavazáson. Ez mutatja, hogy az új kormány erősebb lesz annál, mint az a parlamenti erőviszonyokból adódna, hiszen elvben egy kisebbségi kormány alakul, amelynek formálisan 43 mandátuma van, ehhez járul az oroszbarát szélsőjobb öt támogató szavazata. Jansa tavaly ősszel csak a 19. volt a legkedveltebb politikusok listáján, így politikai képességeit mutatja, hogy még ebben a látszólag kisebbségi helyzetben is többségi támogatást tudott maga köré szervezni.

Jansa machinációiról elég annyit mondani: úgy lehet negyedszer is kormányfő, hogy nem is az ő pártja lett a legerősebb a márciusi választáson.

