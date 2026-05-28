Negyedszer lesz miniszterelnök Szlovéniában Orbán mindent túlélő szövetségese, noha nem ő győzött a választáson

A szlovén parlament május 22-én meglepő módon 51 szavazattal Janez Jansát bízta meg kormányalakítással, pedig a nyilvánosan őt támogató pártoknak csak 48 képviselőjük van a 90 főből álló új törvényhozásban. Az 1958-ban született politikusnak megválasztott miniszterelnök-jelöltként bő két hete van arra, hogy miniszterjelöltjeit a parlament elé terjessze. Jansa országa legidősebb miniszterelnöke lesz, sikeréhez Orbán Viktor az elsők között gratulált.

Az 51 támogató szavazat azért meglepő, mert eszerint legalább egy ellenzéki honatya is Jansára voksolt a titkos szavazáson. Ez mutatja, hogy az új kormány erősebb lesz annál, mint az a parlamenti erőviszonyokból adódna, hiszen elvben egy kisebbségi kormány alakul, amelynek formálisan 43 mandátuma van, ehhez járul az oroszbarát szélsőjobb öt támogató szavazata. Jansa tavaly ősszel csak a 19. volt a legkedveltebb politikusok listáján, így politikai képességeit mutatja, hogy még ebben a látszólag kisebbségi helyzetben is többségi támogatást tudott maga köré szervezni.

Jansa machinációiról elég annyit mondani: úgy lehet negyedszer is kormányfő, hogy nem is az ő pártja lett a legerősebb a márciusi választáson.